Einblick in die Gläserne Manufaktur von VW in Dresden: Die Produktion des E-Golfs soll ab März um eine Schicht verdoppelt werden und damit von 35 auf 70 Fahrzeuge. (dpa)

Nina Pommert hat es bald geschafft. In zwei Wochen kann sie ihren E-Golf in Wolfsburg abholen – den sie Anfang Oktober für den Fuhrpark ihrer Werbeagentur bestellt hat. Viele Kunden seien im nahen Umkreis der Agentur 4Elements mit Sitz im niedersächsischen Tarmstedt ansässig. Das E-Auto sei da praktisch. Der ökologische Gedanke ist ihr wichtig: „Wir wollen mit der Zeit gehen.“ Verständnis hat die Kundin für die lange Lieferzeit. Derzeit handele es sich bei Elektroautos eben noch um ein Nischenprodukt in geringer Stückzahl. „Darum hat mich das nicht total gewundert.“

Mehr als fünf Monate Geduld – damit hat Pommert noch Glück gehabt. Denn wer nun einen E-Golf bestellt, muss sogar bis Oktober ausharren. Die Wartezeit für das Modell liegt momentan bei acht Monaten. Wolf Warncke, Geschäftsführer des Autohauses Warncke in Tarmstedt, der Pommert den E-Golf verkauft hat, beobachtete, wie die Lieferzeit plötzlich anstieg, von zunächst zwei bis drei Monaten auf sechs, dann sieben und acht.

Der Geschäftsführer spricht von einem Boom. Der habe begonnen, als VW im August zusätzlich zum sogenannten Umweltbonus noch weitere Preisnachlässe einführte: „Dann ging es los wie die Feuerwehr.“ Weil das Programm so erfolgreich ist, lässt der Hersteller es entgegen erster Pläne sogar bis Ende März laufen: Wer einen Volkswagen kauft und einen alten Diesel verschrottet, bekommt eine Umweltprämie. Wenn der VW dann noch einen Elektro-, Hybrid- oder Erdgasantrieb hat, gibt es außerdem eine Zukunftsprämie.

„Es ist natürlich unangenehm, den Kunden vertrösten zu müssen“, sagt Warncke. Doch für den Engpass habe er Verständnis. VW will nun reagieren: Im März verdoppelt sich im Dresdener Werk die Produktion auf 70 E-Golfs pro Tag.

Volkswagen ist nicht allein. Eine aktuelle Umfrage der „Automobilwoche“ zeigt, dass die Lieferzeit für E-Autos bei den meisten Herstellern derzeit oft viele Monate dauert, denn sie sind überrascht vom Erfolg. Der Zeitschrift zufolge beträgt die Wartezeit für einen Smart oder einen Hyundai Ioniq Elektro bis zu einem Jahr. E-Golf, Nissan Leaf, Peugeot ION, Kia Soul EV, BMW i3 oder Renault Zoe: Laut der Umfrage ist die Lieferzeit stets mehrere Monate lang. Ebenso ist es beim Opel Ampera-E.

"Das E-Auto wird begehrlich“

„Wir haben heute einen Smart für November verkauft“, bestätigt Thomas Werner, Geschäftsleiter für das Pkw-Geschäft der Bremer Werner-Gruppe, die Wartezeit. Jeder dritte Smart, der verkauft werde, sei mittlerweile elektrisch. „Der Smart ist eingeschlagen wie eine Bombe. Im urbanen Raum ist er natürlich besonders gut einsetzbar.“ Der Engpass bei Batterien müsse für die Probleme der Hersteller sorgen, vermutet Werner. Vielleicht springe ein Kunde angesichts der Lieferzeit mal ab. „In der Regel scheitert es nicht daran. Der Kauf eines E-Autos ist eine grundsätzliche Entscheidung. E-Autos werden weniger spontan gekauft.“

Ferdinand Dudenhöffer sieht das ähnlich: „Die Kunden haben den Wunsch, die Technologie zu wechseln.“ Der Autoexperte der Universität Duisburg-Essen, geht davon aus, dass die Wartezeiten noch steigen. „Alle sind überrascht, dass die Nachfrage so hochgeht.“ Jedoch sei das zu erwarten gewesen. „Früher waren E-Autos langweilig – bis Diesel-Gate kam, Fahrverbote in den Städten drohten und es Prämien gab. Das alles kurbelt die Nachfrage an. Das Schöne ist: Das E-Auto wird begehrlich.“

Die Anträge auf den Umweltbonus für E-Autos beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) zeigen, dass die Nachfrage kontinuierlich anzieht. Fast im gesamten vergangenen Jahr stieg die Zahl der Antragsteller pro Monat. Im Januar stellten mehr als 4000 Menschen einen Antrag auf den Umweltbonus. Im Vorjahresmonat lag knapp die Hälfte der Anträge vor. Der Bund will mit der Förderung von 1,2 Milliarden Euro mehr E-Autos auf die Straßen bringen, um die Schadstoffbelastung zu reduzieren. 4000 Euro gibt es für reine Elektroautos, 3000 Euro für Plug-In Hybride. Jeweils die Hälfte der Summe zahlt die Automobilindustrie. Insgesamt 50963 Anträge auf den Bonus gab es bis Ende Januar: davon 239 in Bremen, 4752 in Niedersachsen.

Für Wolf Warncke ist Elektromobilität ein Herzensanliegen. „Das Spannende ist, dass wir zusammen mit den Kunden lernen und im Gegensatz zum Diesel oder Benziner noch keinen großen Vorsprung haben.“ Doch was den Verkauf von Elektroautos in der Vergangenheit gebremst habe, seien die gesunkenen Margen für Händler. Wenngleich Warncke die Entscheidung von VW angesichts der hohen Herstellungskosten nachvollziehen kann: „Das passt aber nicht dazu, den Handel zu motivieren, E-Autos zu verkaufen.“ Die Händler leisteten bei E-Autos eine viel größere Beratung. Der Verkauf soll bei VW dabei Fahrt aufnehmen: Der Autobauer plant, im Jahr 2025 ein Absatzvolumen von einer Million E-Autos zu erreichen.

Zugelegt hat die Nachfrage nach E-Autos auch beim Bremer Autohaus Keyssler, Partner von Renault. Am beliebtesten sei der Renault Zoe, sagt Geschäftsführer Heino Keyssler. „Das ist als Stadtfahrzeug ideal.“ Insgesamt könne die Nachfrage nach E-Autos aber weiter zulegen. Derzeit sei sie noch sehr zurückhaltend, sagt Thomas Armbrecht, Geschäftsführer des Audi-Zentrums Bremen: „Es ist die Frage, ob das an der Förderung oder der Infrastruktur in Bremen liegt.“

Ob die Fahrverbote in Städten mit hoher Schadstoffbelastung kommen könnten, darüber will das Bundesverwaltungsgericht am Dienstag urteilen. Sollte es möglich werden, lässt das die Nachfrage nach E-Autos sicherlich weiter steigen.