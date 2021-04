In Ägypten unterstützt Lebensbaum ein Projekt, das die Wüste nach Demeter-Prinzipien in fruchtbares Land verwandelt. (Samuel Knaus)

Piment aus Guatemala, Süßholz aus Ägypten und Kurkuma aus Indien finden ihre endgültige Bestimmung in Diepholz, Niedersachsen. Hier, 60 Kilometer von Bremen entfernt, stellt die Firma Lebensbaum Gewürz- und Teemischungen her. Bio und fair soll es sein. Nicht nur einzelne Produkte, sondern der gesamte Prozess. Doch wie kann ein Unternehmen das garantieren, wenn die Rohstoffe aus allen Ecken der Welt kommen?

Vor dieser Frage stand auch Henning Osmers-Rentzsch. Er ist Nachhaltigkeitsmanager bei Lebensbaum und achtet darauf, dass das Unternehmen seinen eigenen Ansprüchen genügt. Um die auch für Kunden nachweisbar zu machen, hat sich Lebensbaum als eine der ersten Firmen in Deutschland mit einem neuen Zertifikat auszeichnen lassen: dem Label We Care.

Gerechte Löhne für die Arbeiter vor Ort werden garantiert

„Bei uns haben bio und faire Arbeit eine lange Tradition“, sagt Osmers-Rentzsch. Daher arbeite Lebensbaum auch schon lange mit entsprechenden Zertifikaten. Demeter etwa, das die Bioqualität belegt, und Transfair, das gerechte Löhne für die Arbeiter vor Ort garantiert. „Aber beide Standards lassen den Spielraum, sie nur auf bestimmte Produkte anzuwenden. Das wollten wir nicht“, sagt Osmers-Rentzsch. Mit We Care soll es nun anders sein. Das Label zeichnet nicht nur den Einkauf von Rohwaren aus, eine klimaschonende Produktion oder den verantwortungsbewussten Umgang mit Mitarbeitern, sondern betrifft alle Bereiche des unternehmerischen Handelns.

Damit geht das Diepholzer Unternehmen einen Schritt, der vielen anderen Unternehmen in ähnlicher Art bevorstehen dürfte: Anfang März hat das Bundeskabinett das Lieferkettengesetz beschlossen, auch auf EU-Ebene gibt es ähnliche Ideen. Im Fokus steht nachhaltiges Handeln vom Zulieferer bis zum Endkunden; deutsche Unternehmen werden mehr in die Verantwortung genommen. Denn noch immer kommt es beim Anbau von Rohstoffen oder der Produktion zu Verstößen gegen elementare Grundrechte. So arbeiten auf den Kakaoplantagen Westafrikas rund zwei Millionen Kinder. Sie müssen schwere körperliche Arbeit leisten und sind nicht vor Pestiziden geschützt, wie die Initiative Lieferkettengesetz berichtet. Auch den Teepflückern in Indien oder den Kaffeebauern in Südamerika würde ein Lieferkettengesetz helfen.

Auch Lebensbaum arbeitet mit Zulieferern aus sogenannten Risikoländern zusammen, darunter Ägypten, Mexiko, Kolumbien und Indien. „Hier müssen wir genauer hinschauen“, sagt Osmers-Rentzsch. Schon vor der Auszeichnung mit We Care habe das Unternehmen darauf bestanden, dass sich die Produktionspartner vor Ort an Menschenrechte und Arbeitsstandards hielten. „Je nach Land ist es leichter oder schwieriger, die notwendigen Anforderungen umzusetzen“, sagt der Nachhaltigkeitsmanager. Er sagt aber auch, dass kein Weg daran vorbeiführe. „Verbraucher fordern solche Standards stärker ein.“ Daher sollten Unternehmen auch ein Eigeninteresse daran haben, mehr Wert auf ihre Lieferketten zu legen. „Der Weg für Firmen ist vielleicht unterschiedlich lang, aber er ist machbar“, sagt Osmers-Rentzsch. Zumal die wenigsten Firmen bei null anfangen dürften. Da Lebensbaum schon vorher viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt habe, sei die Umstellung gut machbar gewesen. Ganz ohne Änderungen sei es aber nicht gegangen. „Wir haben die Zusammenarbeit zwischen Einkauf und Nachhaltigkeitsmanagement intensiviert. Und wir mussten bei der Dokumentation des Lieferkettenmanagements nacharbeiten“, sagt der 43-Jährige. Eine Arbeit, die sich lohne. „Es ist die Basis für das Vertrauen, das unsere Kunden in uns haben.“

Ins Leben gerufen wurde das We-Care-Siegel vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau (Fibl). Wenn Unternehmen sich mit diesem Label schmücken wollen, müssen sie insgesamt 164 Kriterien erfüllen. Neben Lebensbaum hat unter anderem die Bio-Supermarktkette Alnatura das nötige Prozedere durchlaufen. Mit der Niederlassung von Tradin Organic in Syke und der Walter Lang GmbH aus Bremen sind laut Fibl bereits zwei weitere Firmen aus der Region dabei, sich zertifizieren zu lassen.

Wenn hohe Standards gesetzt werden, ist es auch wichtig, dass diese eingehalten werden. Um das zu überprüfen, setze Lebensbaum auf Kontrollen vor Ort – entweder über Partnerorganisationen oder durch eigene Besuche. „Weigert sich ein Lieferant, den Forderungen nachzukommen, ist das ein Ausschlusskriterium für uns“, sagt Osmers-Rentzsch. Je mehr große Unternehmen aber bei solchen Initiativen mitmachten, desto größer sei auch die Wirkung vor Ort. Ungeduldig dürfe man aber nicht sein; Osmers-Rentzsch glaubt eher an einen mittel- bis langfristigen Effekt in den Erzeugerländern. „Man wird nicht alle Menschenrechts- und Nachhaltigkeitsprobleme mit diesem Standard in zwei, drei Jahren lösen können. Man braucht einen langen Atem.“

Zur Sache

Was welches Bio-Siegel bedeutet

Im Supermarkt begegnen Verbrauchern viele verschiedene Siegel, die etwas über die Herkunft oder den Anbau der Ware aussagen. Dabei gibt es aber einige Unterschiede. Am häufigsten dürften das EU-Bio-Siegel und das deutsche Bio-Siegel vorkommen. Alle Lebensmittel, die diese Logos tragen, müssen den Anforderungen der EG-Öko-Verordnung genügen. Daneben gibt es noch die Siegel von Bioverbänden. Sie gehen über die Mindestanforderungen der EU hinaus. Betriebe müssen etwa komplett ökologisch arbeiten und nicht nur teilweise. Außerdem erlauben diese Siegel bei der Haltung weniger Tiere pro Hektar als die EU-Vorgabe zulässt. Bekannte Siegel aus dieser Kategorie sind Bioland, Naturland und Demeter. Sie finden sich immer häufiger auch in normalen Supermärkten und Discountern und nicht nur in Bio-Märkten.

Als Faustregel gilt: Stehen die Begriffe „bio“, „öko“ oder „biologischer/ökologischer Anbau“ auf der Verpackung, muss das Produkt den Richtlinien der EU-Öko-Verordnung entsprechen. Bei anderen Begriffen sollten Verbraucher genauer hinschauen: Formulierungen wie „aus kontrolliertem Anbau“, „natürlich“ oder „naturnah“ sagen nichts darüber aus, ob Lebensmittel ökologisch angebaut wurden.