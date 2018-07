Lebensversicherer haben immer mehr Probleme ihre langfristigen Zusagen zu erfüllen. (dpa)

Immer neuer Ärger mit der Lebensversicherung. Nachdem sich die Kunden seit Jahren mit einer sinkenden Verzinsung abfinden müssen, wachsen auch Zweifel an der finanziellen Stabilität der Gesellschaften. Manche Kunden müssen befürchten, dass sich Versicherer komplett von ihren Lebensversicherungen trennen werden, denn die Branche steht unter enormen Druck.

Die Lebensversicherer sind mit ihren Produkten langfristige Zusagen eingegangen. Zum Beispiel die Sparbeiträge ihrer Kunden mit 3,25 oder 2,75 Prozent Zinsen zu vermehren. Diese Zusagen wurden für mehrere Jahrzehnte gemacht. Doch angesichts der niedrigen Zinsen für festverzinsliche Wertpapiere fällt es immer schwerer, das zu erfüllen. Deshalb müssen Jahr für Jahr sogenannte Zinszusatzreserven gebildet werden, die sich inzwischen auf rund 60 Milliarden Euro summieren. In den nächsten Jahren werden weitere Milliarden hinzukommen. Das Geld fehlt dann für die laufende Verzinsung (Überschussbeteiligung) der Verträge, die jedes Jahr neu festgelegt wird. In diesem Jahr liegt die durchschnittliche Überschussbeteiligung der 40 größten Lebensversicherer bei 2,37 Prozent (Vorjahr: 2,51 Prozent). Allerdings wird nur der Sparanteil des Kunden verzinst. Das sind nur 70 bis 90 Prozent der monatlichen oder jährlichen Beiträge. Der Rest wird für Vertreter, Verwaltungskosten und den Hinterbliebenenschutz benötigt. Die tatsächliche Verzinsung ist also noch viel niedriger.

34 von insgesamt 84 deutschen Anbietern drohen mittel- bis langfristig finanzielle Schwierigkeiten, geht aus einem Bericht der Bundesregierung hervor. Diese 34 Gesellschaften stehen unter intensiver Aufsicht der Finanzaufsicht Bafin. Durch eine Umfrage der „Bild“ ist bekannt, dass die Debeka und die Generali zu diesen Versicherern gehören. Die meisten Versicherer verweigerten die Antwort. Unter die verstärkte Aufsicht der Bafin geraten Versicherer, wenn sie von erleichterten Bedingungen beim Nachweis der finanziellen Stabilität Gebrauch machen. Das ist aber bis zum Jahr 2032 regulär möglich. Davon macht die Debeka nach eigenen Angaben Gebrauch. „Die Kundenerwartungen können aber erfüllt werden“, sagt ein Sprecher der Versicherung. Die Bafin wacht aber auch strenger, wenn sich bei den Gesellschaften mittel- bis langfristig finanzielle Schwierigkeiten ergeben können. Das muss aber nicht bedeuten, dass die Auszahlungen der Kunden in Gefahr sind. „Wir verfolgen genau, was die Versicherer tun und wie das, was sie tun, wirkt“, sagt Chefaufseher Felix Hufeld von der Bafin.

Auch bei der Betriebsrente gibt es Probleme. Von 137 Pensionskassen soll die Lage bei 13 Kassen besonders dramatisch sein. Namen sind nicht bekannt.

Alle Tricks und Möglichkeiten werden ausgeschöpft

Manche Versicherer trennen sich komplett von dem Geschäftsfeld Lebensversicherungen. Mit dem Verkauf von vier Millionen Lebensversicherungen der Generali an den britischen Abwicklungsspezialisten Viridium macht jetzt erstmals eine große Gesellschaft davon Gebrauch. Generali, die das Neugeschäft mit klassischen Policen schon eingestellt hat, muss dann nicht mehr für die hohen Zinsgarantien der Altverträge einstehen. „Durch einen Unternehmensverkauf darf kein Versicherungsnehmer schlechter gestellt werden“, sagt Frank Grund von der Bafin. Das sieht Axel Kleinlein vom Bund der Versicherten ganz anders: „Wir befürchten, dass alle Tricks und Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die Kunden möglichst schlecht mit Überschüssen zu beteiligen“. Denn der Experte sieht „eine mangelnde Transparenz“. Sicher ist ohnehin nur der Garantiezins. Viele Kunden mit noch hohen Garantiezinsen erhalten auch nur noch diesen. Wehren können sich die Kunden gegen einen Verkauf ihrer Police nicht. Die Bafin muss allerdings prüfen, ob das neue Unternehmen die Zinsgarantien erfüllen kann.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat bestätigt, dass Kürzungen bei Auszahlungen möglich sind. Dabei geht es um Bewertungsreserven, die bei festverzinslichen Wertpapieren entstehen. Bis 2014 stand die Hälfte dieser Bewertungsreserven dem Kunden zu. Dann wurde das vom Gesetzgeber geändert, weil sonst angesichts niedriger Zinsen die Zahlungsverpflichtungen der Versicherer bedroht gewesen wären. Seitdem können die Lebensversicherer mit ihren Zahlungsverpflichtungen verrechnen. Das kann die Auszahlung der Versicherung zum Laufzeitende um einige tausend Euro verringern. Diese Auffassung hat jetzt der BGH bestätigt.

Nicht leichtfertig kündigen

Bei allen Problemen sollten sich Kunden dennoch davor hüten, Altverträge leichtfertig zu kündigen. „Bei vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossenen Policen rate ich meist von einer Kündigung ab“, sagt Versicherungsberater Rüdiger Falken. Die Auszahlungen aus Kapitallebensversicherungen sind noch komplett steuerfrei. „Auch wenn die Verträge mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung gekoppelt sind, sollte man daran nicht rühren“, rät Falken. Das gelte auch für Verträge mit hohem Garantiezins.