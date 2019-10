Leffers wird 120 Jahre alt

Das Modehaus Leffers in Bremen-Nord: Die neue Glasfront entstand beim letzten Umbau im Jahr 2010. Dahinter erstreckt sich die Verkaufsfläche auf 2700 Quadratmeter. (Fotos: leffers)

Sie kommen aus Borgfeld, Lilienthal, Schwachhausen und der Neustadt. Sie kommen aber auch aus Bremen-Nord, der Wesermarsch, den angrenzenden Landkreisen. Seine Kunden schätzten „die persönliche Note und unsere Ehrlichkeit“, sagt Werner Pohlmann, Geschäftsführer von Leffers in Vegesack, des größten inhabergeführten Modehauses in Bremen. Für den wesentlichen Punkt hält er: „Immer im Sinne des Kunden handeln.“

Das Unternehmen Leffers gibt es in Vegesack seit 1899. Das sind 120 Jahre wechselhafte Geschichte. 120 Jahre, in denen das Vegesacker Modehaus wirtschaftlich schwere Zeiten durchmachte und mit Innovationen die Weichen für die Zukunft stellte. Über einen fairen und freundlichen Umgang mit den Kunden habe man sich zu einem „Leuchtturm“ in der Nordbremer Unternehmenslandschaft entwickelt, so Pohlmann.

Mehr Verkaufsfläche

„Als ich vor 31 Jahren hier anfing, hatten wir rund 900 Quadratmeter Verkaufsfläche, mittlerweile sind es 2700“, berichtet Werner Pohlmann von der Erfolgsgeschichte des Standortes in Bremen-Nord. Als in den 1990er-Jahren so manches andere Handelsunternehmen eher auf Verkleinerung setzte, verfolgte man gegen den Trend Expansionspläne.

Den Grundstein für den neuen Komplex legte das Unternehmen im August 1996. Damit entstand auch die Verbindung der Fußgängerzonen Reeder-Bischoff-Straße und Breite Straße in Vegesack. Das Modehaus vergrößerte seine Verkaufsfläche – von 1350 auf gut 2300 Quadratmeter. 2010 folgte ein weiterer Umbau. Ein komplett neues Treppenhaus und eine zusätzliche Verkaufsfläche im Dachbereich brachten weitere rund 400 Quadratmeter für die Kunden. Die Fassade aus den 1960er-Jahren wich einer modernen, transparenten Konstruktion an der Gebäudefront, die auch heute noch ein Hingucker im Vegesacker Zentrum ist.

Schon 1996 erhoffte sich der damalige Ortsamtsleiter Reiner Kammeyer mit dem Leffers-Umbau eine große Signalwirkung für den gesamten Stadtteil, insbesondere für die Entwicklung in der Fußgängerzonen-Achse Breite Straße, Gerhard-Rohlfs-Straße sowie für die Reeder-Bischoff-Straße. Diese Hoffnung sollte sich erfüllen. Denn die Kunden aus dem Umland werden durch ihren Besuch bei Leffers gleichzeitig auf Bremens maritimsten Stadtteil, Vegesack, aufmerksam. Beispielsweise, indem sie durch die Vegesacker Fußgängerzone flanieren.

Kaufkraft halten, insbesondere aber auch neue Kunden ins Leffers-Haus und damit ins Mittelzentrum Vegesack ziehen – das war die Zielsetzung für die Erweiterung. Ein Risiko in einer Zeit, in der vom Handel überwiegend pessimistisch in die Zukunft geblickt wurde. Doch mit innovativen Ideen, Sortiment-Erweiterung, aber auch dem engen Kundenkontakt und damit verbunden der selbst geschaffenen Chance, Kundenwünschen so optimal wie möglich zu entsprechen, hat sich das Vegesacker Modehaus kontinuierlich seine Stammkundschaft gesichert. „Dazu gelingt es uns ebenfalls, immer mehr Kunden aus dem weiten Umkreis nach Vegesack zu locken“, sagt Werner Pohlmann.

2005 kam die Insolvenz

Leffers in Vegesack, für Werner Pohlmann und sein Team von 75 Mitarbeitern gibt es nichts Vergleichbares in der Hansestadt. „Das liegt nicht zuletzt daran, dass wir nicht wie ein klassisches Filialunternehmen fungieren. Für Vegesack gibt es einen eigenen Wareneinkauf“, sagt Pohlmann. Dazu muss man wissen, dass das Vegesacker Modehaus, nach dem Stammhaus in Delmenhorst und einer Filiale in Wildeshausen, als drittes Leffers-Haus 1899 gegründet wurde und zunächst zur Bremer Leffers-Gruppe gehörte, die in finanzielle Schieflage geriet und 2005 Insolvenz anmelden musste.

2006 wurde das Vegesacker Modehaus als einziges von acht Leffers-Häusern der insolventen Kette vom gleichnamigen Unternehmen aus Oldenburg übernommen: von der Leffers GmbH & Co. KG, hinter der das Familienunternehmen Mann steht. Das Haus in Bremen-Nord ist heute das älteste noch bestehende Leffershaus. Zu dem Familienunternehmen Mann gehören neben dem Modehaus in Vegesack auch Häuser in Oldenburg, Leer, Lohne und Lippstadt. Im April 2016 eröffnete man in Vegesack außerdem einen Esprit-Store. Zum dortigen Leffers-Haus gehört auch der Marc-Cain-Store in der Bremer Innenstadt, den es seit Mai 2017 gibt.

Werner Pohlmann setzt auf permanente Weiterentwicklung, auch im Sortiment und bei den Lieferanten. „Früher hatten wir Deko, heute haben wir VM“, sagt der Vegesacker Leffers-Chef. Diese Abkürzung steht für „visuelles Marketing“, für das die Abteilungsleiterin Sabrina Reimers verantwortlich ist. Es wird Wert auf Teamarbeit gelegt im Unternehmen.

Reimers ist eine von insgesamt fünf Abteilungsleitern und -leiterinnen, dazu kommen durchschnittlich fünf Auszubildende und ungefähr 60 Modeberater und Modeberaterinnen. „Nach wie vor werden unsere Schaufenster regelmäßig neu gestaltet“, sagt sie. „Und dies immer mit neuen saisonalen Deko-Konzepten.“

LED-Licht und Cappucchino

Die Kunden im Vegesacker Leffers-Haus sollen sich freundlich empfangen fühlen. Das durchgängig warme Licht – 2017 wurde im kompletten Haus auf LED-Beleuchtung umgestellt – soll zur Wohlfühlatmosphäre beitragen. Auf kleinen Sitzgelegenheiten kann die Kundschaft in Bremen-Nord zwischen den qualitativ hochwertigen Waren pausieren – für die Dame auf 1600 Quadratmetern, für die Männerwelt auf 800, dazu kommen auf 350 Quadratmetern Fläche Strümpfe und Wäsche. „Wir sind zwar kein Café, aber wenn jemand Wasser, Kaffee, Cappuccino oder Cola möchte, dann ist das für uns kein Problem“, sagt Werner Pohlmann. Denn für das Leffers-Team in Vegesack zählt auch die Aufenthaltsqualität. Neben den Sitzgelegenheiten gibt es sogar ­Lesepads für die Kunden, sofern sie es wünschen.

„Was kommen denn für Farben?“ Das ist laut Sabrina Reimers eine der Fragen, die zur jeweiligen Kollektion schon sehr früh gestellt werde. „Schon im Juli, August erkundigen sich manche, auf was sie bei der kommenden Herbstsaison achten müssen“, sagt die VM-Fachfrau. Selbstverständlich gebe es auf solche Fragen – egal ob zur Herbst-, Winter-, Frühjahrs- oder Sommergarderobe – auch die entsprechende Antwort, schließlich sei das Vegesacker Modehaus Leffers für seine gute Beratung bekannt.

„Wir verkaufen nicht auf ,Teufel komm raus’„, sagt Werner Pohlmann. „Wir beraten den Kunden nach dem Motto: Was ihm passt und ihr steht. Service, Extrabestellungen, Umtausch und Kulanz bei Reklamationen gehören für uns selbstverständlich dazu.“ Ebenso selbstverständlich sei es, dass sein Haus Modetrends erkenne und Kundenwünsche umsetze. Und sei es, indem man – im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens – auf Papiertragetaschen umgestellt habe, die mit dem Slogan „Verwenden Sie mich wieder – der Umwelt zuliebe“ bedruckt sind.