In Bremen ist die Arbeitslosigkeit zurückgegangen. (Sebastian Gollnow)

Der März hat etwas Entspannung an den Bremer Arbeitsmarkt gebracht. Die Zahl der Menschen ohne Stelle ist in Bremen und Bremerhaven zurückgegangen. Das teilte die Agentur für Arbeit am Mittwoch mit. Die Arbeitslosenquote im Land Bremen liegt bei 11,3 Prozent.

Beim Blick auf das Vorjahr zeigt sich jedoch, wie stark die Corona-Pandemie die Wirtschaft und damit auch den Arbeitsmarkt im kleinsten Bundesland getroffen hat. Im März 2020 lag die Arbeitslosenquote noch bei zehn Prozent. Seit Beginn der Pandemie haben bis Ende März 10.902 Unternehmen im Bezirk der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven, zu dem auch der Landkreis Osterholz angehört, Kurzarbeit angezeigt. Betroffen sind davon voraussichtlich mehr als 214.000 Menschen.

„Der – abgesehen vom Niveausprung im April letzten Jahres – nahezu typische Verlauf der Arbeitslosenkurve zeigt, dass der Einsatz von Kurzarbeit in den Betrieben die Auswirkung der Corona-Pandemie auf die Arbeitslosigkeit fast vollständig dämpft“, sagt Joachim Ossmann, Leiter der Bremer Agentur für Arbeit.