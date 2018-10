Obwohl Pflegekräfte händeringend gesucht werden, setzen die Einrichtungen lieber auf eigene feste Mitarbeiter. (Christoph Schmidt)

Das Leiharbeitsunternehmen Careprofis ist in der vorläufigen Insolvenz. In Bremen sind davon etwa 15 Mitarbeiter betroffen. Careprofis hat bisher Pflegekräfte an Seniorenheime und Krankenhäuser vermittelt. Den Hauptsitz hat das Unternehmen in Pinneberg bei Hamburg, unterhielt aber auch Standorte in Bremen und Hannover. Seit 1. Oktober warteten die Mitarbeiter vergeblich auf ihre Gehälter. Dem WESER-KURIER berichteten sie, dass sie seitens der Geschäftsführung Tag für Tag hingehalten wurden.

Doch nun ist beim Amtsgericht Pinneberg der Insolvenzantrag eingegangen. Eine Hamburger Kanzlei für Insolvenzrecht soll nun schauen, ob es möglich ist, das Unternehmen wieder auf die Beine zu stellen. Bis Ende September sei bei Careprofis am Bremer Standort eigentlich alles zuverlässig gelaufen. „Wir sind fast wie eine kleine Familie gewesen“, sagte eine der Mitarbeiterinnen. Sie habe sich vor einem Jahr als examinierte Altenpflegerin bewusst für eine solche Leiharbeitsfirma entschieden: „Ich wollte immer nur Frühschichten arbeiten. Und da konnte ich mich hier im Unternehmen auf meinen Dienstplan verlassen. Wenn ich irgendwo fest in einer Einrichtung arbeite, kann es gut sein, dass ich innerhalb einer Woche kurze Schichtwechsel habe. Auch die Bezahlung war in Ordnung.“

Dort, wo sie dann zum Arbeitseinsatz kam, gab es direkt nach kurzer Zeit Jobangebote angesichts des Pflegenotstands. Für die Mitarbeiterin hat die Nachricht vom Insolvenzantrag nun die nötige Klarheit gebracht. Denn erst jetzt kann bei der Arbeitsagentur Insolvenzgeld beantragt werden – und von irgendwas müssen Miete und Strom ja bezahlt werden.

Pflegekräfte händeringend gesucht

Dass eine Leiharbeitsfirma für Pflegekräfte in der heutigen Zeit Insolvenz anmelden muss, kann Heike Maser-Festersen erklären. Sie ist bei Verdi im Bezirk Pinneberg-Steinburg für die Pflegeberufe zuständig und sagt: „Natürlich werden überall händeringend Pflegekräfte gesucht. Doch die Einrichtungen setzen lieber auf eigene feste Mitarbeiter, weil sie das weniger kostet, als eine Leihar­beitsfirma zu beauftragen. Das wird noch so manche Leiharbeitsfirma in der Branche merken.“

Ein anderer Bremer Mitarbeiter von Careprofis hat jetzt die Nase voll von Leiharbeit und bereits einen neuen Job: „Ich habe das jetzt mal für einige Monate versucht, und nach dieser Erfahrung reicht mir das. Ich fange jetzt wieder fest in einem Seniorenheim an.“ Die Insolvenz hat ihn völlig überrascht: „Noch im September wurden alle Mitarbeiter zum Betriebsfest nach Pinneberg eingeladen. Da wurde für die auswärtigen Mitarbeiter, wie wir hier aus Bremen, sogar für jeden ein Hotelzimmer gebucht, um am Abend ausgiebig zu feiern.“

Der vorläufig bestellte Insolvenzmitarbeiter wird nun prüfen, was im Unternehmen noch an Masse vorhanden ist. Ohne Mitarbeiter allerdings kann Careprofis auch keinen Umsatz machen. Die aber haben das Vertrauen ins Unternehmen verloren, nachdem sie vom Geschäftsführer so lang hingehalten wurden. Derweil nimmt in Bremen und der Region der Druck weiter zu, geeignete Pflegekräfte zu finden. Verschiedene Einrichtungen zahlen inzwischen sogar schon Antrittsprämien in Höhe von 1000 Euro und mehr.