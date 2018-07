Anke Felbor übernimmt im August die Verantwortung für das Bremer Starthaus – die Gründungsinitiative des Landes. (FR)

Für das Bremer Starthaus ist jetzt auch eine Leiterin gefunden. Anke Felbor übernimmt Mitte August die Verantwortung für die Anfang des Jahres gestartete Gründungsinitiative – operativ und konzeptionell. „Wir freuen uns, in Anke Felbor eine erfahrene Führungspersönlichkeit gefunden zu haben“, sagte Ralf Stapp, Geschäftsführer der Bremer Aufbau-Bank (BAB) zur Besetzung der Stelle.

Seit vier Jahren in Bremen

Zuletzt hat Felbor der Mitteilung der BAB zufolge als selbstständige Beraterin und Interimsmanagerin gearbeitet und Start-ups und Medienunternehmen wie die Wochenzeitschrift "Die Zeit" bei Online-Projekten unterstützt. Seit vier Jahren lebt Felbor in Bremen. „Mich reizt es, vielen verschiedenen Ideen und Gründertypen zu begegnen und mit ihnen gemeinsam erfolgreiche Ideen in unserer Region umzusetzen“, sagte die 47-Jährige. Sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit den Beratern im Team und mit den Netzwerkpartnern vor Ort.

Das Starthaus soll in Zukunft zentrale Anlaufstelle für Gründerinnen und Gründer in Bremen und Bremerhaven sein. Zugleich sollen private und öffentliche Engagements dort zusammengeführt werden. Im nächsten Jahr soll es am Domshof auch einen Standort für das Starthaus geben – zum Beispiel auch mit Coworkingplätzen. Die Förderbank BAB hat die Federführung bei der Initiative Starthaus. Felbor verfügt Geschäftsführer Ralf Stapp zufolge über umfangreiche Erfahrung im Aufbau neuer Geschäftsbereiche und -modelle. „Das nützt uns einerseits beim Ausbau der Starthaus-Kernkompetenzen als auch in unserer Hauptaufgabe, der Unterstützung junger Unternehmen und Gründungswilliger in Bremen.“