Oliver Kriegsch (links) und Sascha Mühlenbeck haben die Initiative "Die Bremer Stadtfabrikanten" gegründet. Zusammen mit anderen Manufakturen wollen sie Bremer Marken stärken. (Frank Thomas Koch)

Auch drückende Temperaturen von 30 Grad Celsius können den Bremern ihre Lust auf frischen, heißen Kaffee nicht verderben. Eine Dame schreitet langsam durch die Tür und schaut sich um. "Ich weiß, Sie haben gerade gar nicht auf. Aber könnte ich trotzdem Kaffee kaufen?", fragt sie Oliver Kriegsch. Der Inhaber der Rösterei Cross Coffee schlägt ihre Bitte nicht aus. Zwei Musiker treten ein und fragen nach einen Kaffee-to-go. In den Hafengebäuden um Use Akschen haben viele Bands ihre Proberäume. Kriegsch kramt zwei Pappbecher aus dem Schrank hervor und gießt beiden ein. Er setzt sich wieder an den Tisch. "Wo waren wir?"

Mittelständische Lebensmittelhersteller und Manufakturen haben sich zu den "Bremer Stadtfabrikanten" zusammengeschlossen. Dahinter stehen Kriegsch und Sascha Mühlenbeck, seit 2017 Inhaber des Delikatessengeschäfts Holtorfs Heimathaven. Die Idee sei Anfang des Jahres durch Zufall entstanden. "Oliver hat mich gefragt, ob wir nicht auf der Messe Fisch und Feines etwas zusammen machen wollen", sagt Mühlenbeck. Sie hätten noch mehr Bremer Hersteller angefragt, um einen Stand mit Bremer Produkten zu präsentieren. Außerdem seien die Standgebühren der Messe vom 9. bis 11. September zu hoch für ihre kleinen Unternehmen.

"Das Ziel ist es, die Manufakturen besser zu vernetzen und gemeinsame Produkte zu machen", sagt Kriegsch. Beide hätten andere Bremer Hersteller angesprochen und zu einem ersten Treffen ins Holtorfs eingeladen. Zuerst sei der Zusammenschluss nur auf die Messe bezogen gewesen, sagt Mühlenbeck. Kurz darauf sei der Gedanke aufgekommen, dass die Kooperation doch auch eine gute Idee für den Wettbewerb "Ideen für Bremen" sei. "Drei Tage vor Fristende haben wir uns dafür beworben", sagt Mühlenbeck.

Man muss kein Bremer sein, um die Inspiration für den Namen ihrer Initiative zu erahnen. An den Stadtmusikanten gefalle Mühlenbeck besonders die Botschaft: "Gemeinsam sind wir stark." Das zeige sich auch an gemeinsamen Produktionen: Mit dem 2017 wiedereröffneten Spirituosenhersteller Güldenhaus hat Kriegsch einen Kaffeekorn angesetzt. In Zusammenarbeit mit Holtorfs Heimathaven verkauft er eine handgemachte Karamellcreme.

Am diesem Sonnabend, 2. Juni, stellt sich die Kooperation in der Markthalle Acht am Domshof vor. Von 10 bis 20 Uhr sind 16 teilnehmende Unternehmen vor Ort und präsentieren ihre Arbeiten. "Es wird keine klassische Marktsituation", sagt Mühlenbeck. Der Fokus läge nicht auf dem Verkauf ihrer Waren. "Es geht darum, Bremer Marken zu stärken." Kriegsch betont, dass kein Teilnehmer seine Firma in den Vordergrund stelle.

"Alle Betriebe auf dem Flyer sind Mitglieder der ersten oder zweiten Stunde", sagt Kriegsch. Darunter sind das Fruchthaus Hulsberg, Hinterhofhonig, die Fiev Sinn Stieleis-Manufaktur und die Konditorei van Heyningen. "Alles, was wir machen, soll aus Bremen kommen", sagt er. Flyer und Poster werden in der Steintorpresse gedruckt, das Design habe ein lokaler Grafiker beigesteuert. Sogar die Typographie auf dem Flyer stamme von einer Bremer Grafikerin. Bremen habe sich früher einmal als Stadt der Marken bezeichnet. In der Hinsicht musste die Stadt aber auch Verluste hinnehmen, wie zuletzt Hachez. "Viele beschweren sich, dass es kaum noch Bremer Marken gibt", sagt Mühlenbeck. Daher wollten beide zeigen, dass Bremen in der Hinsicht durchaus etwas zu bieten habe.

Ziel sei es, den Bekanntheitsgrad der Unternehmen zu erhöhen, sagt Kriegsch. Die Stadtfabrikanten sollten an verschiedenen Orten gemeinsam auftreten, wie etwa auf Messen, Märkten oder Straßenfesten. Dabei lege er Wert auf den direkten Kontakt zu den Kunden. "Die Leute sollen uns als Fabrikanten und Hersteller kennen lernen."

Mühlenbeck betont, dass die Stadtfabrikanten mittelständische und inhabergeführte Unternehmen unterstützen möchten. "Wir wollen auf unseren Treffen mit den Leuten persönlich reden, nicht mit Stellvertretern oder Gesandten."

Bisher haben sich zum Großteil Lebensmittelhersteller dem Verbund angeschlossen. "Ich bewege mich häufig unter Lebensmittelherstellern, und Sascha als Gastronom auch", sagt Kriegsch. Mühlenbeck stimmt zu. Er kenne die meisten Mitstreiter, weil er ihre Produkte in seinem Laden verkaufe.

Bei manchen Teilnehmern handele es sich um ältere, etablierte Unternehmen, sagt Kriegsch. Andere seien Neugründungen und Start-ups. Ein Ziel für die Zukunft sei es, ein gemeinsames Markendach zu bilden und als Stadtfabrikanten geschlossen in den Einzelhandel vorzudringen.