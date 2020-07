Der für Businessschuhe bekannte Hersteller Lloyd gibt unter dem Druck der Corona-Krise die Serienproduktion in Deutschland auf. (INGO WAGNER/DPA)

Sulingen. Der Schuhhersteller Lloyd stellt die Produktion in Sulingen im Landkreis Diepholz ein – und somit auch die Fertigung in Deutschland insgesamt. Nach zwei schlechten Jahren sei das Unternehmen zuletzt auf einem guten Weg gewesen, erklärte der Betriebsratsvorsitzende Gerd Beich auf Nachfrage. „Jetzt hat uns Corona sozusagen die Schuhe ausgezogen.“ Der Entschluss sei der Belegschaft am Dienstag mitgeteilt worden. „Diese Entscheidung war die härteste, die ich in meiner Berufslaufbahn bisher treffen musste“, wird der Sprecher der Geschäftsführung, Andreas Schaller, in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert.

Die Verkäufe des vorwiegend für Business-Schuhe mit dem roten Streifen auf der Sohle bekannten Herstellers seien an Flughäfen komplett eingebrochen, in den Concept-Stores waren es seit den Corona-Beschränkungen Einbußen von 80 bis 90 Prozent, sagt Beich. Das Unternehmen rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatzrückgang von circa 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2019 hatte Lloyd nach eigenen Angaben noch einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Unternehmen hatte im Zuge der Corona-Krise für nahezu alle Mitarbeiter des Standortes in Sulingen Kurzarbeit beantragt. „In den Auslandswerken in Rumänien und Indien wurden die Produktionen ausgesetzt und erst in den letzten Wochen wieder mit verminderter Kapazität hochgefahren“, heißt es weiter.

Die Firma Lloyd, die als H. F. Meyer Schuhfabrik 1888 in Bremen gegründet worden war, ist inzwischen weltweit tätig. Zuletzt waren noch 1350 Paar Schuhe täglich in Sulingen hergestellt worden. 550 Menschen sind dort beschäftigt. Quer durch alle Abteilungen sollen Stellen abgebaut werden, ob im Materiallager, bei der Logistik oder in der Verwaltung, sagte Gerd Beich. Die Produktion in Sulingen ist jedoch komplett betroffen, dort arbeiten derzeit 67 Angestellte. 125 Vollzeit-Arbeitsplätze oder circa 150 Personen sind von der Aufgabe des Produktionsstandortes laut Beich betroffen. Ein Teil der Verwaltung, der Direktverkauf sowie die Prototypenfertigung und Musterherstellung werden aller Voraussicht nach in Sulingen erhalten bleiben.

Die Serienproduktion verlässt Deutschland aber komplett, die Fertigung sollen die Werke in Indien und Rumänien ganz übernehmen. Derzeit werden in Indien die Schäfte und in Rumänien ganze Schuhe produziert, sagte Beich. Auch diese Standorte seien betroffen von Stellenstreichungen. Der Betriebsrat habe erste Gespräche aufgenommen. Die Verhandlungen über einen Interessenausgleich werden sich vermutlich über Monate hinziehen, so Beich, der sich sicher ist, dass sich das Datum der endgültigen Schließung noch in diesem Jahr entscheiden wird.

Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb (parteilos) hatte die Nachricht am Dienstag „kalt erwischt“. Er habe nichts von derartigen Überlegungen gewusst. An erster Stelle sorge er sich um die Mitarbeiter, der Großteil stamme aus den umliegenden Diepholzer Kreiskommunen. Seine Gedanken kreisen aber auch darum, dass die Stadt das Prädikat „Made in Sulingen“ verlieren könnte. Als Reaktion habe die Verwaltung angeboten, Kontakte zu knüpfen, um die Produktionsstätte gegebenenfalls zu retten. „Eine Einstellung der Herstellung in Deutschland scheint wohl unumgänglich zu sein“, hat Rauschkolb aber den Eindruck. Nachvollziehbar findet er das Argument Corona durchaus: „Wer im Homeoffice sitzt, braucht erstmal keinen Business-Schuh.“