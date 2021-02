Die Lloyd-Werft in Bremerhaven soll zum Jahresende geschlossen werden. Darüber sollen die Mitarbeiter an diesem Freitag informiert worden sein, berichtet die „Nordsee-Zeitung“. Als Grund für das Ende der Werft soll eine fehlende Perspektive genannt worden sein. Der Grund: Es mangelt an Aufträgen. So soll es Carsten J. Haake, Vorstand der MV Werften, berichtet haben. Die Bremerhavener Lloyd-Werft ist Teil der Unternehmensgruppe.

Schon vor einigen Wochen war im Gespräch, dass die Lloyd-Werft verkauft werden soll. Ein Interessent könnte die Rönner-Gruppe sein. Sie sitzt ebenfalls in Bremerhaven.

Mehr zum Thema Viele Werften aus Bremen beim Bau beteiligt So viel Bremen steckt in den größten Jachten der Welt Sie werden immer größer und immer mehr: Superjachten von superreichen Menschen. Viele der größten Jachten der Welt werden in Bremen gebaut. Ein Blick auf eine Branche, ... mehr »

Die Lloyd-Werft wurde 2015 von der malaysischen Genting-Gruppe übernommen, die später auch die MV Werften kaufte. Der Verbund sollte Kreuzfahrtschiffe für den asiatischen Markt bauen, durch die Pandemie ist das Geschäft aber stark beeinträchtigt. Daher erhalten die MV Werften Mittel aus dem Rettungsschirm des Bundes.