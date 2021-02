Die zum Genting-Konzern gehörende Bremerhavener Traditionswerft soll zum Jahresende geschlossen werden. Die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft befassten sich auf Antrag der rot-grün-roten Koalition in einer Aktuellen Stunde mit dem Thema. (Sina Schuldt)

Die Lloyd-Werft in Bremerhaven, die, wie berichtet, mangels Aufträgen zum Jahresende abgewickelt werden soll, ist mit ihren etwa 350 Beschäftigten nicht perspektivlos – darüber sind sich die Vertreter von SPD, CDU, Linke, Grüne und FDP in der Bremischen Bürgerschaft einig. Dafür müssten allerdings ein paar Voraussetzungen geschaffen werden. Hilfreich wäre es unter anderem, wenn die Werft losgelöst vom Mutterkonzern, der malaysischen Genting-Gruppe, ihren Weg gehen könnte. Denn es bestehe ansonsten die Gefahr, dass die Lloyd-Werft mit in einen möglichen Insolvenzstrudel der Genting-Gruppe gezogen werden könnte. Zur Genting-Gruppe gehören neben der Lloyd-Werft auch die drei MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern, die in finanzielle Schieflage geraten sind, weil der dortige Kreuzfahrtschiffbau wegen der Corona-Pandemie stark beeinträchtigt ist. Genting hat deshalb Hilfen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes beantragt.

Dass über mögliche Hilfen und Unterstützung für die Lloyd-Werft in der Bremischen Bürgerschaft gesprochen wurde, dafür hatten die Koalitionsfraktionen mit einem Antrag für die Aktuelle Stunde am Mittwoch gesorgt. Die Corona-Krise und das Scheitern der Ausschreibung für das Bundesforschungsschiff „Polarstern 2“ hätten die wirtschaftliche Lage der Lloyd-Werft weiter verschärft, so die Antragsteller. Die Lloyd-Werft habe mit ihrer hohen Schiffbaukompetenz eine besondere Bedeutung für den maritimen Standort Bremerhaven und Bremen.

„Die drohende Insolvenz der MV-Werften wurde zum Jahreswechsel kurz vor knapp noch abgewandt“, beschrieb Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) die Gesamtsituation. Anfang Februar habe der Geschäftsführer der MV-Werften-Holding, zu der auch die Lloyd-Werft gehöre, bekannt gegeben, dass ein Arbeitsplatzabbau von 1200 Stellen für die Standorte in Mecklenburg-Vorpommern bevorstehe und zwei Wochen später kündigte die Geschäftsführung der Lloyd-Werft an, dass der Betrieb zum Jahresende eingestellt werden soll. Dass diese Ankündigung Zukunftsängste bei den Beschäftigten ausgelöst habe, sei klar. Deshalb sei es wichtig und richtig, dass das demokratische Parlament und der Senat ein klares Signale setze, sich hinter die Beschäftigten stelle und sich Fortführungsperspektive der Lloyd-Werft einsetze, so die Wirtschaftssenatorin.

Im Sommer hatten die MV-Werften Hilfen in Höhe von 550 Millionen Euro aus dem WSF auch für den Lloyd-Werft-Standort beantragt. Dieses Geld sei noch nicht geflossen, so Vogt. „Meine Hoffnung zur Absicherung des Betriebs bei der Lloyd-Werft durch den WSF sind aber eher begrenzt.“ Denn der WSF habe einen entscheidenden Webfehler. Der Staat gebe Steuergelder ins Unternehmen und knüpfe daran aber keinerlei Bedingungen oder erhalte Mitsprache. Das müsse sich ändern, damit die Gelder auch nur für Standortsicherung und nicht für die Absicherung irgendwelcher Boni verwendet werden.

Unabhängig davon, „sehe ich, dass die Lloyd-Werft mit ihrem Leistungsportfolio ein attraktives Gesamtpaket darstellt – auch weil sie sich nicht auf Kreuzfahrtschiffbau spezialisiert hat.“ Dafür würden auch die Akquisebemühungen für neue Aufträge sprechen. „Diese scheitern aber aufgrund der Verflechtungen mit den MV-Werften und der Genting-Group, aber auch an den Bedingungen des WSF. Deswegen bietet aus meiner Sicht der Verkauf die beste Perspektive für den Standort Bremerhaven.“ Wichtig sei auch, dass möglichst ein regionaler Käufer gefunden werde. Denn der habe im Gegensatz zu einem international agierenden Konzern wie Genting keinen Bezug zu den einzelnen Standorten. Das sei aus Sicht des Konzerns vielleicht nachvollziehbar, aber eben nicht gewinnbringend für die Lloyd-Werft.