Das Terminal des Jade-Weser-Ports – die Umschlagmengen von Deutschlands einzigem Tiefwasserhafen liegen auch coronabedingt weit hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. Aus Sicht des niedersächsischen Wirtschaftsministers Bernd Althusmann ist der Hafen dennoch ein zentraler Pfeiler der maritimen Infrastruktur. (Jana Euteneier)

„Jahrhundertprojekt“. „Juwel“. „Klassenbester“. „Captain’s Paradise“. Die vier Fraktionen im niedersächsischen Landtag überschlugen sich am Mittwoch geradezu beim Lob für den Jade-Weser-Port, den Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven. Es sollte ein demonstrativer Schulterschluss gegen mögliche Absetztendenzen von Bremen aus dem gemeinsamen Projekt sein. Der Senat der Hansestadt hatte angesichts höherer Zuschüsse vor einer Woche unverhohlen „eine Beendigung der bremischen Beteiligung an der JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co. KG“ in Spiel gebracht.

Zwar verwarf die rot-grün-rote Regierung diese Alternative zur kurzfristigen Absicherung der Liquidität wieder, weil sie „umfangreiche Analysen und Abstimmungsprozesse voraussetzen“ würde. Doch die Bremische Hafen- und Logistikvertretung (BHV) griff den Ball sofort auf. „Es ist Zeit, sich hier ehrlich zu machen und mit Niedersachsen eine Neuaufstellung des Hafens zu vereinbaren“, erklärte BHV-Präsidiumssprecher Christoph Bruns. „Die Beteiligung am JWP erweist sich immer mehr als Millionengrab.“ Der Ausgleich für gestiegene Baggerkosten vor Wilhelmshaven dürfe nicht zur Belastung der stadtbremischen Häfen führen.

Der JWP, Deutschlands einziger Tiefwasserhafen, ging 2012 in Betrieb. Anteilseigner sind Niedersachsen mit 50,1 Prozent und Bremen mit 49,9 Prozent. Entsprechend teilen sich notwendige Kapitalzuführungen für den nur zu einem Viertel ausgelasteten und derzeit zusätzlich unter der Corona-Krise leidenden Hafen auf. Der Senat beziffert den Gesamtbedarf für 2020 bis 2024 auf insgesamt 22 Millionen Euro. Für das laufende Jahr muss Bremen knapp zwei Millionen Euro zuschießen.

Deswegen dürfe man doch nicht das gesamte Projekt infrage stellen, lautete nun der parteiübergreifende Appell aus Hannover. „Ein zentraler Pfeiler der maritimen Infrastruktur, eine wichtige Drehscheibe für die deutsche Wirtschaft ist und bleibt der Jade-Weser-Port“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). „Wir sollten alles unternehmen, dass diese Drehscheibe eine aktive und erfolgreiche Zukunft haben wird. Die Bremer Zweifel sind da wenig hilfreich.“ Sinnvoll sei vielmehr eine Kooperation aller Nordseehäfen, wenn sich Hamburg, Bremen und Niedersachsen als ein gemeinsamer Hafenstandort verstehen würden.

Zweistellige Wachstumsraten vor Corona

Zwar könne man die bestehende Konkurrenz der Bundesländer nicht wegdiskutieren. „Aber unsere tatsächlichen Wettbewerber sind Rotterdam, Antwerpen oder die Mittelmeerhäfen“, sagte der Minister. Natürlich stimme es, dass der JWP weit hinter den Umschlagerwartungen zurückliege. Dagegen stünden jedoch zweistellige Wachstumsraten vor Corona. Die Bremer hätten Fakten wie den Handelskrieg zwischen USA und China offenbar völlig ausgeblendet, kritisierte Althusmann. Für eine gute Zukunft des JWP sprächen die nautischen Vorteile bei der derzeitigen Schiffsgrößen-Entwicklung, die gute Hinterlandanbindung und das angrenzende Güterverkehrszentrum. Dazu komme die künftige zentrale Funktion des Hafens für die Wasserstoff-Wirtschaft in Norddeutschland.

„Ein Ausstieg Bremens ist in keiner Weise akzeptabel“, meinte der SPD-Abgeordnete Holger Ansmann aus Wilhelmshaven. Die Hansestadt sitze doch auch im Aufsichtsrat des JWP und könne dort auf Augenhöhe über die Baggerkosten mitbestimmen. „Kooperation statt Konkurrenz ist angesagt, sonst scheitert der Hafen“, warnte die Grünen-Abgeordnete Meta Jansen-Kucz und forderte ein nationales Hafenkonzept. Eine einheitliche Hafenpolitik der Bundesländer mache die weiteren Vertiefungen von Weser und Elbe überflüssig und beuge der ökologisch bedenklichen Verschlickung vor.

FDP-Fraktionsvize Jörg Bode empfahl Niedersachsen und Bremern, „doch mal runterzukühlen“. Solle die Hansestadt sich doch verabschieden und die noch offenen Millionen an Niedersachsen überweisen. Durch den Wechsel des Bremers Holger Banik zum JWP als Geschäftsführer habe man das notwendige Know-how, meinte der ehemalige Wirtschaftsminister. „Wir brauchen die Bremer nicht, wir können den Jade-Weser-Port auch alleine in eine gute Zukunft führen.“