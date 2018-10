"Ausgezeichnet familienfreundlich": Unternehmer Oliver Wien. (Karsten Klama)

In Zeiten des Fachkräftemangels wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Arbeitgeber immer wichtiger. Am Dienstagnachmittag hat die Initiative Impulsgeber Zukunft erneut Bremer Unternehmen im Rathaus geehrt, die besonders auf dieses Thema achten. Zu den ausgezeichneten Betrieben zählt unter anderem der Bremerhavener IT-Dienstleister Netactive, der in diesem Jahr erstmalig das Siegel „Ausgezeichnet familienfreundlich“ bekommt.

„Wie viele andere Unternehmen haben wir Schwierigkeiten, Personal zu finden. Also gucke ich, was ich machen kann, um Leute bekommen und halten zu können“, sagt Inhaber Oliver Wien. Deshalb können seine Mitarbeiter etwa von zu Hause arbeiten, wenn die Kinder krank sind. Davon profitiere nicht nur der Arbeitnehmer, sondern auch der Arbeitgeber. „Ich glaube, dass man einen besseren Job macht, wenn alles im Einklang ist“, sagt der Familienvater.

Zudem sei es in seinem Betrieb auch möglich, in den Ferien tagsüber seine Kinder zu betreuen, anstatt zu arbeiten. Urlaub müsse dafür nicht genommen werden. Stattdessen würden die Mitarbeiter beispielsweise am Abend oder am Wochenende arbeiten, wenn der andere Elternteil sich kümmern könne. „Das bedarf natürlich sehr viel Vertrauen und funktioniert sicherlich nicht in jedem Job und in jeder Konstellation."

Weitere Angebote für Mitarbeiter geplant

„Solche Prozesse führen zu einer ganzen Reihe positiver Effekte“, sagt Irene Gerlach, Professorin am Forschungszentrum für familienbewusste Personalpolitik in Münster über Modelle dieser Art. Die Zufriedenheit und die Motivation der Mitarbeiter stiegen, gleichzeitig sinke die Fluktuation sowie die Abwesenheitszeit von Beschäftigten. „Die Menschen tragen ihre individuellen Vorstellungen immer selbstbewusster vor“, sagt Gerlach. Erfülle der Arbeitsplatz diese Wünsche nicht, wechselten viele Angestellte den Arbeitgeber.

Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf bezieht sich inzwischen nicht mehr nur auf Kinder, sondern auch auf andere Familienangehörige, die beispielsweise gepflegt werden müssen. Das sei auch bei Netactive so. Müsse ein Mitarbeiter etwa seine Eltern zum Arzt begleiten, bekäme er dafür genauso frei, als wenn er sich um sein Kind kümmere.

In Zukunft plant Oliver Wien, weitere Angebote für seine Mitarbeiter zu schaffen. Diese hat er in einer Zielvereinbarung festgehalten. Als nächsten Schritt will er zu Themen wie der Elternzeit und dem anschließenden Wiedereingliederungsmanagement informieren. „Außerdem haben wir vereinbart, dass wir unser Betriebssommerfest im kommenden Jahr kinderfreundlich gestalten.“ Denkbar sei etwa, eine Hüpfburg für den Nachwuchs der Mitarbeiter zu mieten.

Mehr zum Thema Arbeit und Familie Was Bremer Betriebe für Familien tun Weil Betreuungsplätze in Bremen Mangelware sind, ist die Stadt in der Pflicht, Kitaplätze zu ... mehr »

Die Arbeitnehmerkammer Bremen lobt die Bemühungen der Unternehmen in Sachen Familienfreundlichkeit. Allerdings würden nach wie vor Angebote für Führungskräfte und Auszubildende fehlen. „Viele Alleinerziehende sind ohne Berufsausbildung. Hier sind Teilzeitmodelle dringend nötig, um ihnen den Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen“, sagt Ingo Schierenbeck, Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer Bremen.

Problematisch sei auch, dass besonders in den technischen Branchen und in Unternehmen der Kommunikationstechnologie zusätzlich zur Vollzeitstelle noch Überstunden gemacht werden müssten. „Solche Strukturen gilt es insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels zu verändern. Denn nicht nur Mütter und Väter sind auf familiengerechte Strukturen im Betrieb angewiesen, auch die wachsende Zahl der pflegenden Angehörigen“, sagt Schierenbeck.

Dieses Thema sei aber häufig noch nicht in den Unternehmen angekommen. Man freue sich aber, dass einige Firmen sich bereits damit auseinandersetzten. Es sei zu hoffen, dass diese Betriebe Vorbilder werden. Insgesamt wurden 32 Unternehmen ausgezeichnet, darunter auch das Atlantic Hotel in Bremerhaven oder Hansewasser in Bremen. Beide Betriebe haben das Siegel wiederholt erhalten. Die Urkunde, die Oliver Wien im Rathaus verliehen bekommen hat, will er gut sichtbar im Betrieb aufhängen. „Die erinnert daran, dass man sich dazu verpflichtet hat, etwas zu machen.“ Für die Mitarbeiter sei es gleichzeitig der Hinweis, sie könnten etwas einfordern.