Ein Teil des Braker Hafens, der deutlich die Handschrift eines Unternehmens trägt, das auf eine 200-jährige Tradition zurückblicken kann: Der Logistikdienstleister J. Müller, der dort unter anderem Siloanlagen an der Pier betreibt. (HERO LANG)

Brake. Häfen sind nur so gut wie ihre öffentlich finanzierte Infrastruktur. Das ist nur die halbe Wahrheit: Denn der beste Terminal oder das beste Schienennetz ins Hinterland nützen nichts, wenn nicht die entsprechenden Akteure mit ihrer Suprastruiktur wie Lagerhallen und Kränen für das sorgen, worum es geht – den Güterumschlag.

Dass dieses Zusammenspiel zwischen der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft in Deutschland und vielen anderen ­markt­wirtschaftlich orientierten Industrieländern funktioniert, zeigt die Unternehmensgruppe J. Müller auf besondere Weise: Der in­ter­national operierende Logistikdienstleister und Umschlagspezialist feiert am 1. Mai sein dann 200-jähriges Bestehen. So lange hat das Unternehmen seinen Standort im Hafen in Brake, und auch in Bremen prägt der Logistiker schon seit Jahrzehnten das ­Umschlaggeschehen im Industriehafen.

Der Braker Kaufmann Johann Müller hatte 1821 das Speditionsgeschäft J. Müller gegründet. Und der Weitertransport von Kohle, Getreide, Holz, Tabak oder Wein lief gut. Denn der Hafen in Brake wurde vor allem deshalb angelaufen, weil Bremen aufgrund der Versandung der Weser mit großen Schiffen nicht mehr erreichbar war. Auch heute noch ist das Unternehmen, das in sechster Generation geführt wird, auf einige dieser Güter spezialisiert.

Aus dem ehemaligen Speditionsgeschäft ist eine Firmengruppe geworden, die in Deutschland zu den führenden Unternehmen im konventionellen Stückgutumschlag gehört: Neben Futtermitteln werden an der landeseigenen Pier in Brake hauptsächlich Massenstückgüter wie Holz, Zellulose, Papier sowie Eisen und Stahl gelöscht beziehungsweise verladen. Außerdem ist das Unternehmen auf Projektladung wie Offshore-Windanlagen spezialisiert.

Den Bremer Standort zeichnet eine über 50-jährige Erfahrung in der Rohkaffee- und Kakao-Logistik aus. In Bremen unterhält J. Müller mit der Getreideverkehrsanlage Umschlagmöglichkeiten im Silo und Lager mit Kapazitäten von mehr als 90.000 Tonnen. Das trimodale Containerterminal am Hansakai ist mit zahlreichen europäischen Containerports über Bahn, Binnenschiff oder Straße verbunden. Auf das Jubiläum angesprochen, sagt Jan Müller, Vorstandsvorsitzender der Unternehmensgruppe: „Wir sind stolz und dankbar, auf eine so lange Firmentradition zurückblicken zu können.“ Die Geschichte des Unternehmens J. Müller sei die Geschichte von gelebter Kundennähe, von weltoffener Bodenständigkeit, von hanseatischer Verlässlichkeit. Es sei die Geschichte eines eng verflochtenen Netzwerkes familiärer, freundschaftlicher und kollegialer Beziehungen und solider, zum Teil über Generationen bestehender vertrauensvoller Geschäftsverbindungen.

2008 erfolgte die Umwandlung der GmbH & Co. KG in die J. Müller Aktiengesellschaft, die zu 100 Prozent im Familienbesitz ist. Zur AG gehört die J. Müller Weser GmbH, die unter sich die Geschäftsbereiche Agrarprodukte, Maritime Proteine, Ship Services, Stückgut sowie Kaffee und Kakao hat. An beiden Standorten hat die Gruppe etwa 500 Mitarbeiter. Der jährliche Umsatz liegt in normalen Jahren bei rund 115 Millionen Euro. Etwa 8,5 Millionen Tonnen Stück- und Schüttgüter werden an den Terminals in ­Bremen und Brake umgeschlagen – im Coronajahr 2020 waren es sechs Millionen Tonnen.

Zum Festakt des 200-jährigen Jubiläums, der am Mittwoch, 5. Mai, stattfindet, hat sich unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) angekündigt.