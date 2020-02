Bremen. São Paulo, Oslo, Houston, Miami, Dubai, Berlin oder München – was diese Städte verbindet? Jedes Jahr finden dort Messen statt, die die Akteure der facettenreichen globalen Logistik-Welt zusammenbringen. Regelmäßig mit dabei: Vertreter aus Bremen und Bremerhaven, die für den Hafen- sowie Logistikstandort an der Weser und für ihre Unternehmen werben. Für den Gemeinschaftsstand sorgt die stadtbremische Hafengesellschaft Bremenports.

Auch wenn gerade Bremerhaven als Hafenstandort international einen Namen hat, ist das nicht ein Garant dafür, bei der Transportroutenplanung von Reedern und Unternehmen immer mit weit oben auf der Liste zu stehen. „Es kommen ständig neue Player dazu und nicht jedem, der seine Waren beispielsweise in Asien produziert, ist Bremerhaven von vornherein ein Begriff“, sagt Michael Skiba, Marketingleiter bei Bremenports. „Für den Hersteller steht an erster Stelle, dass die Waren nach Europa kommen, nicht über welchen Hafen das geschehen soll.“

Standorte, die ein-, zweimal nicht bei diesen Leitmessen dabei seien, gerieten schnell in Vergessenheit, so Bremenports-Sprecher Holger Bruns. „Es geht um positive Imagepflege.“ Und das sei so wie mit der Infrastruktur. Man werde nie fertig, man müsse immer daran arbeiten.

Bei diesen Messen gehe, es darum, das Leistungsspektrum von Bremerhaven und Bremen darzustellen, so Skiba. Und das funktioniere nur zusammen mit den Akteuren aus der Hafen- und Logistikwirtschaft. Diese Kooperation, insbesondere über die Unternehmensverbände Bremische Hafenvertretung und Initiative Stadtbremische Häfen, funktioniere hervorragend. „Wir bieten als Organisatoren den Rahmen, also den Gemeinschaftsstand und alles, was dazugehört – das ist quasi ein Rundum-sorglos-Paket.“

Durch diesen Gemeinschaftsstand werde auch kleineren und mittleren Unternehmen, die nicht eine eigene Marketingabteilung haben, die Möglichkeit geboten, sich sichtbar auf internationalen Messen zu präsentieren, so Skiba. Zum einen werde so eine Teilnahme günstiger, zum anderen entfalle ein nicht zu unterschätzender Organisationsaufwand. „Bremenports und die Unternehmen der Logistik- und Hafenwirtschaft gehören auch einfach zusammen“, so Bruns. Nur dadurch komme das Leistungsspektrum der bremischen Häfen zur Geltung.

Diese Plattform ermögliche es den Unternehmen zudem, direkt in den persönlichen Austausch mit anderen Akteuren zu gehen. „Hier treffen sie Kunden, mit denen sie sonst nur per Mail oder Telefon Kontakt haben“, sagt Skiba. Und gerade der persönliche Kontakt habe nach wie vor in der Branche einen hohen Stellenwert. Es gehe letztlich auch um Kundenakquise und Kundenpflege.

Gleiches gelte auch für die Logistics Talks, die Bremenports jährlich rund zehnmal in Deutschland und in angrenzenden Ländern veranstaltet – etwa in Neuss, Leipzig, Budapest, Wien oder Graz. „Dabei arbeiten wir immer eng mit den jeweiligen Handelskammern vor Ort zusammen, die dabei unterstützen, Unternehmen auf die Talks zu bekommen“, so Skiba. „Die Kammern sind auch Ansprechpartner für unsere Unternehmen und helfen beim Vernetzen.“ Auch diese Veranstaltungen funktionieren nur zusammen mit den Unternehmen aus Bremen und Bremerhaven. „Im vergangenen Jahr kamen zu den Veranstaltungen etwa 1000 Kunden.“

Vom Ablauf her seien die Logistics Talks immer ähnlich, so Bruns. Als ein sehr gutes Format habe sich herausgestellt, allgemeine Themen wie Herausforderung bei der Digitalisierung oder Probleme in der Infrastruktur über eine Podiumsdiskussion abzubilden anstatt einer Frontalbeschallung. „Anschließend gibt es ein Get-together, das dafür genutzt wird, Geschäftsbeziehungen zu vertiefen oder neue aufzubauen.“

Auf internationalen Messen kooperiere Bremenports auch regelmäßig mit Seaports of Niedersachsen. „Da stehen beide Gemeinschaftsstände dann nebeneinander“, so Skiba. „Wir sind beide dabei weiterhin als zwei Hafenstandorte erkennbar, aber unter der Dachmarke German Ports für internationales Publikum gemeinsam noch sichtbarer.“ Das sei auch ein Ziel hinter der Dachmarke, die vor Jahren gemeinsam mit den fünf norddeutschen Ländern entwickelt wurde.

Dass German Ports sehr unterschiedlich gelebt werde, zeige sich daran, dass Hamburg sich daran auf Messen zurückhaltend beteiligt habe, so Skiba. „Die waren dreimal in Schanghai dabei, aber darüber hinaus ist die Kooperation ziemlich eingeschlafen.“ Es gebe aber Gespräche, das Ganze wieder aufleben zu lassen. Dass das allerdings auf der Messe in Schanghai im Juni starte, sei auszuschließen. Dafür sei es zu spät. Abgesehen davon, sei auch die Teilnahme von Bremenports nicht sicher. Die hänge davon ab, wie sich die Situation in China mit dem Coronavirus entwickle. In Planung seien aber gemeinsame Empfänge – etwa in Berlin und Düsseldorf. Das seien gute Gelegenheiten, Kunden aufzuzeigen, dass die deutschen Seehäfen nicht weiter entfernt seien zu ihren Produktionsstätten als Rotterdam und Antwerpen.