Bremerhaven/Frankfurt am Main. Auf den Fluss statt auf die hohe See – diesen Trend können derzeit die Kreuzfahrtveranstalter bei ihren Buchungen beobachten. Grundsätzlich ist laut Veit Hürdler die Situation der Reedereien sehr angespannt. Der Geschäftsführer vom Columbus Cruise Center Bremerhaven (CCCB) und vom Tochterunternehmen Columbus Cruise Center Wismar (CCCW) sagte: „Auch wenn die Reedereien auf ihren Schiffen zum Großteil extrem gute Hygienekonzepte haben, garantiert das noch lange nicht eine nächste zufriedenstellende Kreuzfahrtsaison. Die Reedereien können derzeit nur auf Sicht fahren.“ Vielleicht habe die Branche einen Vorteil gegenüber anderen Reiseformen: „Der Großteil der Kreuzfahrtkunden ist ein sehr treues Publikum.“ Letzteres habe sicherlich dafür gesorgt, dass für diese Saison in Wismar wenigstens noch acht Kreuzfahrt-Anläufe geplant seien. Ansonsten hätte es am CCCW wie in Bremerhaven keinen normalen Schiffsanlauf mit Passagieren gegeben. Das CCCB hatten verschiedene Reedereien in dieser Saison nur für Crewwechsel genutzt, oder um Passagiere von Bord gehen zu lassen, die durch die Corona-Situation länger auf See unterwegs waren als geplant.

Wesentlich besser laufe es auf Rhein, Donau und anderen Flüssen, wie Kreuzfahrtexperte Matthias Morr feststellt: „Flusskreuzfahrten sind ein Krisengewinner – bei vergleichsweise kleinen Schiffen mit geringer Auslastung sehen Gäste für sich ein geringes gesundheitliches Risiko. Rückschläge gibt es hier jedoch gerade aktuell mit Städten wie Amsterdam, Rotterdam oder Wien, die nun erst einmal Risikogebiet sind.“ Also sei auch für die Flussanbieter das Corona-Thema noch nicht erledigt. Dennoch kann auch Oliver Steuber den Trend bestätigen. Der Chef des Bremer Veranstalters Plantours sagt: „Unser Programm für Fluss-Kreuzfahrten haben wir Mitte Juni wieder gestartet und sind sehr positiv überrascht worden. Es gab eine regelrechte Buchungswelle, speziell für innerdeutsche Flussreisen.“ Was Steuber dabei positiv stimmt: „Selbst kurzfristige Fahrplanänderungen akzeptieren die Flussgäste derzeit, weil der Hintergrund klar ist und wir gleichzeitig zeigen, stets eine gute und vor allem sichere Alternative parat zu haben.“

Bezogen auf die gesamte Reisebranche ist das Hoch bei Flussreisen aber die Ausnahme. Das aktuelle Corona-Krisenjahr hat die Branche weitgehend abgeschrieben. „Das Jahr 2021 wird das Jahr der Entscheidung“, sagte Ingo Burmester, Zentraleuropa-Chef von DER Touristik. Mit einer schnellen Rückkehr zu alter Stärke rechnet die Branche, die bereits durch die Pleite von Thomas Cook vor einem Jahr durchgerüttelt wurde, nicht. „Eine durchgreifende Erholung der Nachfrage wird es erst geben, wenn ein Corona-Impfstoff da ist. Bis dahin müssen wir die Branche stabilisieren, damit eine massive Welle von Insolvenzen vermieden wird“, ergänzte Burmester.

Ralf Hieke, Geschäftsführer des Reisebüros Strier, sagte: „Was gerade mit der Reisebranche passiert, hat im Vergleich zu allen Krisen bisher nahezu epische Dimensionen.“ Ingo Lies, Gründer und Firmenchef des auf nachhaltige Reisen spezialisierten Anbieters Chamäleon, steckt nach eigenen Angaben derzeit pro Tag 10 000 Euro aus „unseren Rücklagen“ in die Firma. „Dieses Jahr ist weitgehend gelaufen. Jetzt geht es vor allem um 2021. Wir haben aktuell zwar mehr Buchungen für das kommende Jahr als zum gleichen Zeitpunkt 2019 für 2020, es handelt sich aber vor allem um Umbuchungen“, berichtete Lies.

Nachfrage 2021

Ähnlich sieht das Burmester: „Die Nachfrage 2021 wird durch fehlende Vorausbuchungen geringer sein. Die aktuellen Buchungen sind vor allem auf Umbuchungen zurückzuführen.“ Er schätzt, dass aktuell etwa 20 Prozent der touristischen Unternehmen intensiv insolvenzgefährdet sind. „Bis 2021 wird die Zahl auf 50 Prozent steigen.“ Die Buchungen für die kommende Wintersaison sind nach Angaben von Travel Data + Analytics zuletzt unverändert schwach. Viele Reiseziele vor allem auch Fernreisen seien wegen Reisewarnungen derzeit noch nicht planbar. Interesse gebe es dennoch: Laut jüngster Daten entfielen im Juli bereits 21 Prozent der Buchungsumsätze auf die Sommersaison 2021.