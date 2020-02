In den Milch- und Joghurt-Regalen unter anderem bei Real, Combi und Famila kann es die kommenden Tage zu Engpässen bei Milram-Produkten kommen. (Stratenschulte/DPA)

Bremen. Bei mehreren Supermarktketten kann es die Tage zu Lücken in den Regalen mit Milram-Produkten kommen. Hintergrund sind laufende Gespräche über die Einkaufspreise des Handels zwischen der Molkereigenossenschaft Deutsches Milchkontor (DMK) mit Verwaltungssitz in Bremen und dem Einkaufsbündnis Retail Trade Group (RTG). Der RTG gehören unter anderem Real und Metro Cash+Carry an sowie die Bünting-Gruppe mit Combi- und Famila sowie die Netto-Märkte, die nicht zur Edeka-Gruppe gehören. Das DMK als Deutschlands größte genossenschaftlich organisierte Molkerei im Besitz von über 6000 Landwirten teilte mit: „Wenn unsere Landwirte Investitionen in die aktuell gesellschaftspolitisch laufenden Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz oder Tierwohl tätigen wollen, kann das nur funktionieren, wenn die gesamte Wertschöpfungskette auch gemeinschaftlich dafür Sorge trägt, dass dafür benötigtes Geld auf die Höfe kommt.“

Aufgrund der laufenden und noch offenen Gespräche mit RTG stellt das DMK die Belieferung an die genannten Supermärkte vorübergehend ein. „In der laufenden Debatte über faire Preise wird auch der RTG-Gruppe bewusst sein, wie sich die von uns geforderten Preiserhöhungen begründen. Als Genossenschaft geht der Erlös ungefiltert direkt auf die Höfe“, hieß es vom DMK. Die Produkte gebe es wie gewohnt bei allen anderen Supermarktketten.

In der Vergangenheit kam es infolge von Preisverhandlungen zwischen Herstellern und Handelsketten immer wieder zu vorübergehenden Auslistungen einiger Produkte. So hat Edeka zuletzt verschiedene Getränke von Coca Cola aus dem Regal genommen, da die Supermarktkette nicht mit den Preiserhöhungen vom vergangenen November einverstanden ist und so Druck machen will.