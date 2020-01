Hier bei Blohm+Voss soll ein Großteil des neuen Mehrzweckkampfschiffs "MKS 180" gebaut werden, aber auch an anderen Standorten der Bremer Lürssen-Werftengruppe. (Markus Scholz)

Am Bau des neuen Mehrzweckkampfschiffs „MKS 180“ für die Deutsche Marine werden neben der Hamburger Werft Blohm+Voss auch andere Standorte des Bremer Unternehmens Lürssen beteiligt sein. Das hat die niederländische Werftengruppe Damen mitgeteilt. Damen hat zusammen mit Blohm+Voss den Zuschlag erhalten, um vier Boote zu bauen, die das Bundesverteidigungsministerium als „Allzweckwaffe“ bezeichnet.

Das MKS solle in der Lage sein, „einerseits überall auf der Welt lange Zeit große Seeräume zu patrouillieren, Embargos zu überwachen und notfalls deutsche Staatsbürger aus Krisensituationen zu evakuieren, andererseits im Nordatlantik oder Mittelmeer sich notfalls im Seegefecht gegen andere Kriegsschiffe seiner Art und U-Boote durchsetzen zu können“, so die Marine. Bisher könne ein einzelner Schiffstyp ein so breites Aufgabenspektrum nicht erfüllen.

Mehr als fünf Milliarden Euro an Kosten

Das Schiff, dessen Länge mit etwa 155 Metern Konstruktionswasserlinie angegeben wird, soll zwei Jahre im Einsatzgebiet bleiben können. Die rund 110-köpfige Besatzung wird dann alle vier Monate rotieren. Das Schiff soll mit Einbaumodulen für unterschiedliche militärische Missionen ausgerüstet werden können - beispielsweise als U-Boot-Jäger oder als schwimmender Stützpunkt für Anti-Piraterie-Missionen. Für die Beschaffung von vier Schiffen sind insgesamt 5,27 Milliarden Euro veranschlagt. Es ist der größte Marineauftrag dieser Art in der Geschichte der Bundeswehr.

Das Bundesverteidigungsministerium hatte diesen Auftrag europaweit ausgeschrieben. Das hätte es nicht tun müssen, denn die EU-Statuten erlauben bei Rüstungsgütern eigentlich auch eine nationale Ausschreibung. Um den Auftrag hatte sich anfangs auch Lürssen direkt zusammen mit Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) beworben. Doch die waren als erstes aus dem Bieterrennen raus, so dass neben Damen noch German Naval Yards in Kiel übrig blieb, wobei hier später dann auch TKMS beteiligt war.

80 Prozent der Wertschöpfung in Deutschland

Damen teilte dem WESER-KURIER mit, dass rund 80 Prozent der gesamten Nettoinvestitionen als Wertschöpfung in Deutschland verbleiben werden. Bei Damen handelt es sich wie bei Lürssen um ein Familienunternehmen. Die Firmengruppe beschäftigt an 36 Standorten weltweit 12.000 Mitarbeiter. 2018 machte Damen einen Umsatz von zwei Milliarden Euro. Die elektronischen Einsatzsysteme werden vom französischen Rüstungskonzern Thales stammen, wobei 70 Prozent der Leistungen an den deutsche Thales-Standorten in Kiel und Wilhelmshaven erbracht werden sollen.

Ebenso hoch solle die Wertschöpfung in Deutschland bei Wartung und Service sein. Im Vorfeld wurde kritisiert, dass beim Zuschlag für Damen ein Teil der Wertschöpfungskette außerhalb Deutschlands stattfinden wird. Das hatten GNY und TKMS in den letzten zwei Jahren auch immer als Argumentation genutzt. Denn bei ihnen wäre die Wertschöpfungskette zu 100 Prozent in Deutschland geblieben.

Enttäuschung in Kiel und Emden

Entsprechend enttäuscht zeigten sich nun diejenigen, die nicht zum Zuge gekommen sind. Gerade bei TKMS könnte diese Entscheidung nun einen massiven Stellenabbau bedeuten. Konzernvorstand Oliver Burkhard teilte auf Twitter mit, dass nun mehr als 1000 Arbeitsplätze gefährdet seien. Rund die Hälfte davon entfallen auf Hamburg, wie es hieß. In Emden seien 200 Stellen bedroht und in Kiel 300. Bereits 2018 hatte TKMS an die Öffentlichkeit lanciert, wie viele Arbeitsplätze in Gefahr seien, sollte das Unternehmen sich vom Überwassergeschäft verabschieden und in Zukunft nur noch U-Boote bauen.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat sich enttäuscht über die Entscheidung geäußert. Aus sicherheits- und industriepolitischer Sicht sei es nur schwer nachvollziehbar, wie diese Entscheidung zu Beschlüssen der Bundesregierung und der Verabredung im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD passen solle, den Überwasserschiffbau als Schlüsseltechnologie einzustufen, erklärte der CDU-Politiker am Dienstag in Kiel.

„Für das bisher größte Rüstungsprojekt in der Geschichte der deutschen Marine wäre es wichtig gewesen, dass die Bundesregierung auf das vorhandene Know-how in Deutschland setzt“, sagte Günther. Nur so ließen sich auf Dauer Expertenwissen im eigenen Land und eine größere Unabhängigkeit von Exporten sichern.

Norddeutsche Werftenstandorte in Gefahr

Die angekündigte Vergabe hat ebenso die IG Metall auf den Plan gerufen. „Der Zuschlag für die niederländische Damen-Gruppe und die Hamburger Werft Blohm+Voss darf die Zukunft anderer Werften und Zulieferer in Norddeutschland nicht gefährden“, sagte am Dienstag der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich. „Bund, Länder, Unternehmen und IG Metall müssen gemeinsam nach Wegen suchen, wie die Standorte und Beschäftigung von Werften und Zulieferern in Norddeutschland erhalten bleiben.“

Die Bundesregierung müsse einen Prozess zum Erhalt und zur Neustrukturierung des Marineschiffbaus in Deutschland starten, forderte die IG Metall. „Die Bundesregierung ist in der Verantwortung“, sagte Friedrich. „Bei der Entscheidung einer solchen Tragweite darf sie die Branche und die Beschäftigten nicht ihrem Schicksal überlassen.“

