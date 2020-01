Der Entwurf für die Hallenkonstruktion für das Blohm+Voss-Schwimmdock stammt vom Stuttgarter Architekten Werner Sobek. Blohm+Voss gehört seit 2016 zur Bremer Unternehmensgruppe Lürssen. (Werner Sobek)

Überdachte Schwimmdocks zeichnen sich weniger durch architektonische Raffinesse aus, sondern sie sind gewöhnlich praktisch für den Zweck gebaut. Im Hamburger Hafen soll sich das ändern, dafür will die Bremer Lürssen-Gruppe sorgen: Das Unternehmen will 13 Millionen Euro am Standort seiner Werftentochter Blohm+Voss in die Überdachung des Docks 10 investieren – und das in einer ganz besonderen Optik.

Die nach Entwürfen des Stuttgarter Architekten Werner Sobek gestaltete Hallenkonstruktion wird sicherlich nicht die Elbphilharmonie als Touristenattraktion ablösen, aber für einen längeren Stopp bei Hafenrundfahrten sorgen als Blickfang im Hamburger Hafenpanorama. Das Schwimmdock hat eine Länge von 287 Metern.

Nicht nur die Optik zählt

„Die Traditionswerft Blohm+Voss gehört zum maritimen Standort Hamburg und ist aus dem Hafenpanorama nicht wegzudenken„, sagte Dorothee Stapelfeldt, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, im Rahmen der Entwurf-Präsentation an diesem Mittwoch in Hamburg. “Der Entwurf für das neue Dach von Dock 10 sichert den Werftbetrieb im dann größten überdachten Schwimmdock Europas und überzeugt durch seine hohe gestalterische Qualität, die der prominenten Lage gegenüber von den Landungsbrücken und dem Fischmarkt gerecht wird.“

Für Lürssen geht es aber nicht nur um die Optik: „Der Umbau ermöglicht es uns, das Reparatur- und Refit-Leistungsspektrum für bestehende und potenzielle Kunden von Jachten, Marine- und Kreuzfahrtschiffen deutlich zu erweitern und die Attraktivität des Standorts insbesondere für unsere Jacht-Kunden noch einmal zu steigern", so Klaus Borgschulte, Aufsichtsratsvorsitzender von Blohm+Voss. Die optimierte Infrastruktur schaffe zugleich sehr gute Bedingungen für den Neubau komplexer Marine-Aufträge – etwa für den Bau der neuen Fregattenserie MKS 180. „Darüber hinaus verbessern wir maßgeblich die Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und machen uns von Wettereinflüssen unabhängiger. Durch die Einhausung können wir zudem die Lärmemissionen sowie den Energieverbrauch deutlich reduzieren.“

Die Hallenkonstruktion besteht künftig an der Längsseite aus Fachwerkstützen, die abwechselnd nach innen und außen gedreht angeordnet sind. Durch die dazwischen gespannten und gekrümmten Flächen entsteht eine Faltung. Die Membran der Fassadenflächen sorgt laut Lürssen für eine gute Belichtung im Inneren, während im mittleren Bereich der Nordfassade eine transparente Membran eine Art Schaufenster zu den Landungsbrücken entstehen lässt.

„Von den Landungsbrücken aus können wir weiterhin die großen Schiffe bestaunen, die an der Elbe in erster Reihe neu gebaut werden oder zur Überholung bei Blohm+Voss zu Gast sind", so Franz-Josef Höing, Oberbaudirektor in Hamburg. "Werner Sobek zeigt mit seinem souveränen Entwurf, dass es möglich ist, technische Anforderungen und architektonische Ansprüche auf das Schönste zu verbinden." Das Dock 10 werde so zum Schaufenster und setzt einen neuen Akzent in der Hafenkulisse.

Laut Lürssen ist geplant, den Bau der Hallenkonstruktion ab Mitte 2020 bei Blohm+Voss umzusetzen.