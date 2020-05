Die Bremer Lürssen-Werft und die Werft German Naval Yards Kiel wollen im Marineschiffbau zusammenarbeiten. Das gemeinsame Unternehmen soll unter Führung von Lürssen stehen. (Anna Zacharias)

Statt im Wettbewerb wollen die Bremer Lürssen-Gruppe und German Naval Yards Kiel künftig gemeinsam im Marineschiffbau tätig werden. Das gaben beide Unternehmen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bekannt. Die bisherigen Aktivitäten im militärischen und behördlichen Überwasserschiffbau sollen künftig in ein gemeinsames Unternehmen unter Führung der Bremer Lürssen-Gruppe eingebracht werden. Ziel sei eine Verbesserung der nationalen Industriestruktur sowie eine Stärkung der Effizienz und Nachhaltigkeit.

Der Maritime Koordinator der Bundesregierung, Norbert Brackmann, begrüßt den Zusammenschluss im Marineschiffbau. Als Moderator hatte er nach eigenen Angaben zuvor die Gespräche zwischen den Unternehmen eng begleitet. Brackmann: „Ich begrüße sehr, dass sich die beiden Werten auf eine noch engere und konsolidierte Zusammenarbeit im Bereich des Marine-Überwasserschiffbaus geeinigt haben.„ Der Zusammenschluss stärke den maritimen Standort Deutschland insgesamt, er sei ein gutes Signal für Arbeitsplätze und technologische Innovationen. “Ich hoffe sehr, dass mit der Entscheidung jetzt auch der Bau des Mehrzweckkampfschiffs 180 zeitnah starten kann.„ Damit könnte der avisierte Zeitplan für die Schiffe im Großen und Ganzen realisierbar sein. “Das wäre vor allem für unsere Marine eine gute Nachricht, da man dort auf die Schiffe wartet.“

In der Vergangenheit gab es Ärger um die Ausschreibungsmodalitäten für das Mehrkampfschiff. Der jüngste Großauftrag der Bundesmarine war nicht komplett in Deutschland geblieben. So hatte Anfang dieses Jahres ein niederländisch geführtes Konsortium unter maßgeblicher Beteiligung der Lürssen-­Gruppe den Zuschlag für den Bau der vier deutschen Kampfschiffe MKS 180 erhalten. Europaweit hätte das Verteidigungsministerium diesen 5,3-Milliarden-Euro-Auftrag gar nicht ausschreiben müssen, denn bei Rüstungsgütern reicht laut Regeln der Europäischen Union die nationale Ausschreibung. Bislang haben es auch andere europäische Staaten so gehandhabt.

Um den Auftrag hatte sich anfangs Lürssen zusammen mit dem Wettbewerber Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) beworben, doch die beiden Unternehmen waren als Erste aus dem Rennen. Es bildeten sich auch neue Allianzen: German Naval Yards ging in dem Bieterverfahren eine Kooperation mit TKMS ein. Außerdem war noch die niederländische Werft Damen im Rennen, die zusammen mit der Lürssen-Gruppe schließlich den Zuschlag erhielt.

Der Bau konnte trotzdem bislang nicht starten: Im Streit um die Vergabe des Milliardenauftrags für das deutsche Kampfschiff hatte die Kieler Werft im März einen Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer des Bundes eingereicht. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass sie die Entscheidung des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr weiter für nicht rechtmäßig halte.