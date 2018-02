Die Lufthansa-Maschine in ihrem neuen Design. (dpa)

Ein Fest für "Planespotter": Eine Boeing 747 der Lufthansa ließ sich am Donnerstag über Bremen blicken - in ungewohnter Lackierung. Die Maschine mit dem neuen Marken-Design der Fluglinie steuerte im Sinkflug den Hans-Koschnik-Airport an, um kurz über der Landebahn wieder durchzustarten.

Die Lufthansa wollte mit der Aktion ihren neuen Konzern-Auftritt bekannt machen. Künftig fällt im bekannten Kranich-Logo die Farbe gelb weg, der Rumpf der Maschinen ist nur noch in weiß und blau gehalten. Bis zum Ende des Jahres sollen die ersten 40 Jets umlackiert werden. Der Farbwechsel der gesamten Flotte wird voraussichtlich sieben Jahre dauern. In den Sozialen Netzwerken hat der neue Anstrich bereits zu hitzigen Diskussionen geführt. (wk)

Unser Video-Redakteur Christian Walter hat den Anflug beobachtet: