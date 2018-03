Lutz Bertling, hier bei einer Veranstaltung im Dezember 2013, wird ab dem 1. April dem Vorstand von OHB angehören. (dpa)

Lutz Bertling wird zum 1. April dem Vorstand des Bremer Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB SE angehören. Der 55-Jährige, der zuletzt Präsident der kanadischen Bombardier Transportation Group war, wird für die Bereiche Unternehmensentwicklung, Raumfahrtservices und Digitalisierung zuständig sein. „Mit Dr. Bertling holen wir einen erfahrenen Manager in den Vorstand, der in der Führung weltweit tätiger Industrieunternehmen beeindruckende Erfolge vorzuweisen hat“, sagt Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB SE. „Er hat nicht nur die Ertragskraft in diesen Unternehmen gesteigert, sondern auch innovative Ansätze eingeführt sowie die modernen Instrumente der Digitalisierung für mehr Effizienz und Qualitätssteigerung sowie neue Kundenlösungen genutzt. Mit diesen Fähigkeiten wird er das Führungsteam von OHB ideal ergänzen.“

Zu den Aufgaben gehört laut OHB-Mitteilung insbesondere der Bereich Raumfahrtservices, den Bertling als neuen Geschäftsbereich im OHB-Konzern weiter auf- und ausbauen soll. Vor allem wertschöpfende Dienstleistungen, die sich aus dem schon bestehenden Kerngeschäft des Konzerns ableiten lassen, würden dabei künftig besonders im Fokus stehen. Ein Beispiel dafür sei die Gründung der OHB Satellitenbetrieb GmbH. „Ich habe mich ganz bewusst für ein Unternehmen entschieden, dessen Strategien auf Langfristigkeit angelegt sind“, sagt Bertling. „Außerdem hat mich das ungemeine Wachstumspotenzial bei OHB sehr gereizt. Nicht zuletzt bot sich mir eine stärker unternehmerisch ausgerichtete Perspektive.“

Den Bereich Unternehmensentwicklung wird Lutz Bertling mit Dr. Fritz Merkle bis zu dessen altersbedingtem Ausscheiden aus dem Vorstand der OHB SE am 30. Juni gemeinsam verantworten und anschließend ganz übernehmen. Bertling hat Maschinenbau mit Schwerpunkt Produktionstechnik an der TU Braunschweig studiert und am Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik promoviert. Neben seiner Tätigkeit bei Bombardier war Bertling unter anderem von 1999 bis 2013 bei der Airbus Group beschäftigt, dort war er von 2006 bis 2013 als Geschäftsführender Vorstand der Eurocopter-Gruppe für das Helikopter-Geschäft zuständig. Zudem war er Mitglied im Vorstand der Airbus-Group.

Ebenfalls zum 1. April wurde Kurt Melching, der bereits Vorstandsmitglied der OHB System AG und Direktor Finanzen & Controlling der OHB SE ist, vom Aufsichtsrat in den Vorstand der OHB SE bestellt. Er wird den Bereich Finanzen im Konzern verantworten. Melching, Jahrgang 1962, ist seit 1988 im Unternehmen tätig und war seit seinem Einstieg Leiter, später Direktor der Bereiche Finanzen und Controlling. Seit 2012 ist Melching Finanzvorstand der OHB System AG. Seit 2004 war er auch Prokurist der Muttergesellschaft OHB SE. Diese Tätigkeit wird der 55-jährige Diplomkaufmann auch als Vorstand für den Bereich Finanzen der OHB SE fortsetzen.