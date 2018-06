Premierenfahrt der "Le Lapérouse" ist am 19. Juni. Die "Le Lapérouse" ist das erste Schiff der neuen Ponant-Explorers-Serie, die speziell für Expeditionskreuzfahrten konzipiert ist und durch ihre geringe Größe auch abgelegene Regionen fernab von viel befahrenen Seewegen anlaufen kann. (PHILIP PLISSON)

Marsaille/Bremen. Es fing alles mit einem Schiff an – der Segeljacht „Le Ponant“. Das ist 30 Jahre her, und inzwischen gehört die französische Kreuzfahrtreederei Ponant zu den führenden Unternehmen im Bereich Luxusexpeditionen. Die Flotte besteht derzeit aus fünf Schiffen, aber die steigende Nachfrage nach Kreuzfahrten lässt auch sie weiter wachsen: So sticht am 19. Juni die „Le Lapérouse“ in See und geht bis zum 26. Juni auf die achttägige Premieren-Tour „Islands Mosaiklandschaften“. Die „Le Lapérouse“ ist das erste Schiff der neuen Ponant-Explorers-Serie. Nummer zwei folgt im Herbst: Am 25. Oktober startet die „Le Champlain“ ihren Dienst mit einer Jungfernfahrt vom französischen Honfleur bis Lissabon.

Die „Le Lapérouse“ hat in den vergangenen Tagen die ersten Probefahrten auf See erfolgreich absolviert. Beim sogenannten Sea Trial war die Kreuzfahrtjacht das erste Mal in voller Fahrt unterwegs und durchlief laut Ponant wichtige Tests. Diese sind Teil der letzten Bauphase und bieten den ­Schiffsbauern auf der Werft der Vard-Group im norwegischen Ålesund die Möglichkeit, den Flottenzuwachs auf Herz und Nieren zu prüfen sowie diverse Schiffsmanöver zu ­testen. Die Vard-Gruppe ist eine Tochtergesellschaft der italienischen Schiffsbauer Fincantieri und mit dem Bau aller sechs Schiffe der Ponant-Explorers-Serie beauftragt. Die „Le Champlain“, das zweite Schiff der Serie, war Ende April auf der Werft in Norwegen angekommen und befindet sich nun im Innenausbau. Für die Nummern fünf und sechs, „Le Bellot“ und „Le Surville“, erfolgte im April bereits der Stahlschnitt. Aktuell liegen diese, genau wie die „Le Bougainville“ (Nummer drei) und die „Le Dumont-d’Urville“ (Nummer vier), noch am rumänischen Standort der Vard-Group in Tulcea, wo die Schiffskörper gebaut werden.

Die Ponant Explorers sind speziell für Expeditionskreuzfahrten konzipiert und können durch ihre geringe Größe auch abgelegene Regionen fernab von viel befahrenen Seewegen anlaufen. Zudem sind alle sechs Schiffe der Serie mit der weltweit ersten multisensorischen Unterwasser-Lounge Blue Eye ausgestattet. Die Schiffe sind 131 Meter lang und auf Zwei-Bett-Basis für 184 Gäste ausgelegt.

Gegründet wurde die Kreuzfahrtreederei, deren Schiffe unter französischer Flagge fahren, 1988 von 14 Seeleuten und Offizieren der französischen Handelsmarine, darunter Jean-Emmanuel Sauvée, der zum Geschäftsführer von Ponant wurde. 2004 wird die französische Container-Linien-Reederei CMA-CGM Hauptaktionär bei Ponant. An der Philosophie des Unternehmens hat sich dadurch aber nichts geändert: Mit relativ kleinen Schiffen auf abgelegenen Reiserouten auf dem Meer zu fahren vereint mit französischer Lebensart.

Im vergangenen Jahr machte Ponant mit den fünf Schiffen 300 Abfahrten, und die Reederei hatte 900 Besatzungsmitglieder. 2021 soll die Flotte auf zwölf Schiffe angewachsen sein und die Zahl der Besatzungsmitglieder bei 2000 liegen. Geplant sind 460 Abfahrten.