Im Jahr 2013 hat die Lürssen-Werft die „Azzam“ übergeben. Mit 180 Metern Länge ist sie immer noch die größte Motorjacht der Welt. (Lürssen-Werft)

Bremen/Bielefeld. Das Marktsegment Super-Motorjachten hat in den vergangenen Jahren einen wahren Boom erlebt: Weltweit gibt es derzeit mehr als 10 000 Jachten mit Längen von über 24 Metern; vor fünf Jahren waren es nur etwa 6500 Stück. Jachten, die es ins Top-200-Ranking der größten Motorjachten des Fachmagazins "Boote Exclusiv" schaffen wollten, mussten eine Länge von mindestens 70 Metern vorweisen – vier Meter mehr als noch vor zwei Jahren. Angeführt wird die alle zwei Jahre erscheinende Hitliste erneut von der "Azzam". Das 180 Meter lange Lürssen-Flagschiff lief 2013 vom Stapel.

Die Bremer Werft Lürssen ist auch insgesamt an der Spitze: Mit 42 Jachten hat sie am meisten Schiffe in der Top-200-Hitliste platziert. Insgesamt kommen 85 Jachten aus deutschen Werften – damit ist Deutschland weiterhin Marktführer für den Superjacht-Bau. Allein 49 der in Deutschland gebauten Jachten haben eine Länge von mehr als 100 Metern. Aus den beiden anderen großen Werften stammen zehn von Abeking & Rasmussen aus Lemwerder und acht von der Hamburger Werft Blohm+Voss, die 2016 von der Lürssen-Gruppe übernommen wurde. Zweitgrößte Nation im Ranking sind die Niederlande mit 52 Jachten, Platz drei belegt Italien mit 20 Jachten. Der Rest verteilt sich weltweit. Insgesamt haben es 28 neue Jachten in die Rangliste geschafft, fünf davon sind mehr als 100 Meter lang.

Auch das aktuelle Jachtprojekt der Lürssen-Werft in Bremen-Aumund mit dem Projektnamen „Shu“ – in den vergangenen Wochen hat sie mehrere Probefahrten in der Deutschen Bucht unternommen – hat es ins Ranking geschafft: Mit 136 Meter Länge belegt die "Shu" Platz 14 und ist damit höchster Neueinsteiger. An wen die "Shu" ausgeliefert wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Wie üblich wird über den künftigen Eigner oder über die Höhe des Kaufpreises in diesen Kreisen kaum etwas aktiv kommuniziert. In Fachkreisen heißt es aber, dass ein Meter Luxusjacht etwa zwei Millionen Euro kostet.

Über andere Megajachten ist dagegen mehr bekannt: So gehört die Nummer eins Scheich Chalifa bin Said Al Nahjan, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate und Emir von Abu Dhabi. Und nicht nur die Länge der "Azzam" ist ganz vorn, auch das Antriebspaket zählt zu den leistungsstärksten: Dieselaggregate und Gasturbinen liefern 70 000 Kilowatt, die sie an vier Giga-Jetantriebe weitergeben und eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Knoten ermöglichen.

Die „Fulk Al Salamah“, die mit 164 Meter Länge Platz zwei belegt, entstand auf dem Mariotti-Werftgelände in Genua und gehört dem Sultan von Oman. Auf Platz drei folgt mit 163 Meter Länge die „Eclipse“. Die ehemalige Ranking-Spitzenreiterin wurde bei Blohm+Voss gebaut und 2010 an den russischen Milliardär Roman Abramovich ausgeliefert. Laut "Boote Exclusiv" gibt es – sofern bekannt – im aktuellen Ranking eine Veränderung bei den Eigner-Nationalitäten: Erstmals dominieren russische Eigner (33) das Top-200-Ranking, dahinter folgen 31 US-amerikanische Eigner und 38 stammen aus dem Nahen Osten. Der Rest verteilt sich recht gleichmäßig über alle Kontinente.

Dass das nächste Ranking anders aussehen und für eine Überraschung sorgen wird, ist schon jetzt absehbar. Für "Boote-Exclusiv"-Chefredakteur Martin Hager ist der Blick in die Orderbücher vielversprechend und sorgt schon gegenwärtig für große Spannung: „Von den rund 750 Jachten über 24 Meter Länge, die aktuell weltweit gebaut werden, sind 50 länger als 76 Meter.“ Außerdem entstehe mit dem 182,60 Meter langen Espen-Øino-Design „Projekt REV“ bei Vard in Norwegen ein Schiff, das bei seiner Ablieferung im Jahr 2020 alle Rekorde brechen werde.

In den Auftragsbüchern der Lürssen-Werft stehen, so heißt es laut Fachkreisen, für die nächsten Jahre noch weitere größere Jachtprojekte. Darunter befindet sich das 139 Meter lange Projekt „Redwood“, das vom italienischen Designbüro Nuvolari Lenar entworfen wurde. Außerdem kursieren die Namen „Sassi“, angeblich 147 Meter lang, und „Sherasheda“, eine Jacht mit 130 Metern Länge. "Jachten ab einer Länge von über 100 Metern werden auch in Zukunft Ausnahmen bleiben", sagt Lürssen-Sprecher Oliver Grün. Zumal sich der Trend verstärkt zu Größenordnungen zwischen 50 und 80 Metern Länge bewege. Für nahezu alle Kunden spiele das Thema Umwelt- und Klimaschutz eine immer wichtigere Rolle. "Entsprechend implementieren wir auf unseren Jachten seit Langem innovative Technologien, die die Emissionsbelastung deutlich reduzieren." Zugleich wachse das Interesse an sogenannten Explorer-Jachten, also Schiffen, die imstande sind, extreme Regionen wie etwa die Polargebiete zu befahren.