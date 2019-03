Der Immobilienvermittler Engel & Völkers wollte per Twitter auf einen Beitrag über beeindruckende weibliche Persönlichkeiten hinweisen. Mit dem angehängten Foto zeigte man aber, wohl eher ungewollt, sehr anschaulich ein strukturelles Problem: ein Vorstand, fünf Männer, keine Frau. Hohn und Kritik waren die Folgen. (ENGEL & VÖLKERS)

Die obersten Führungsriegen in mittelständischen Firmen sind nach wie vor männlich dominiert. Bundesweit nur etwa 17,1 Prozent der Mitglieder in Geschäftsführungen sind Frauen – vor einem Jahr waren es 16,3 Prozent. In Bremen liegt der Anteil durchschnittlich bei 16 Prozent, unverändert im Vergleich zum Vorjahr.

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Wirtschaftsprüfgesellschaft Ernst & Young (EY) unter deutschen Mittelständlern. „Selbstverständlich begrüßen wir den leichten Anstieg von Frauen in Führung bei mittelständischen Unternehmen, aber insgesamt treten wir auf der Stelle“, sagte Birgit van Aken, Vorsitzende des Verbands deutscher Unternehmerinnen Bremen-Weser-Ems. „Wir brauchen einen Wandel in gesellschaftlichen Rollenbildern und in den Unternehmenskulturen.“

Mehr zum Thema Geschichte des Frauentags in Bremen Die Arbeiterinnen und die verdutzten Bürger Der Frauentag am 8. März ist inzwischen in Bremen und weltweit eine feste Größe. Das war nicht ... mehr »

Die mittelständischen Unternehmen aus Bremen gaben im bundesweiten Vergleich besonders häufig an, dass es schwierig sei, genügend qualifizierte Frauen für ihr Unternehmen zu gewinnen. Dazu gaben lediglich 14 Prozent der befragten Unternehmen aus Bremen an, eine aktive Frauenförderung zu betreiben. Dazu zählen die Wirtschaftsprüfer Trainings zur Karriereförderung, eine Angleichung der Gehälter zwischen Männern und Frauen oder flexible Arbeitszeiten.

„Frauenförderung muss von den Unternehmen aktiv betrieben werden"

Eine starke Veränderung im Vergleich zum Vorjahr: Damals hatten noch 26 Prozent der Firmen angegeben, Frauen zu fördern. Im Bundesweiten Vergleich lag Bremen damit auf dem zweiten Platz, nun ist der Anteil nur in Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt geringer. „Frauenförderung muss von den Unternehmen aktiv betrieben werden und als Führungsaufgabe angesiedelt werden“, fordert van Aken. „Wir müssen den Kreislauf ‚Hans fördert Hans‘ durchbrechen und gezielt weibliche Vorbilder in den Mittelpunkt rücken. Hier ist allerdings auch die Politik gefragt.“

Bundesweit sind die Chancen, überhaupt eine Führungsposition zu ergattern, allerdings statistisch gesehen bei Mittelständlern etwas größer als in börsennotierten Unternehmen. Nach der Auswertung von EY besetzen Frauen in Dax-Konzernen 15 Prozent der Stellen in Führungsgremien. Im Index der mittelgroßen Werte (MDax) sind es nur acht Prozent und im SDax, der kleinere Firmen umfasst, sogar nur fünf Prozent.

Mehr zum Thema Kommentar zum Weltfrauentag Fingerzeig und Appell Der 8. März ist nicht mehr als ein symbolischer Tag, um auf Benachteiligung von Frauen aufmerksam ... mehr »

Dabei stellte die Hans-Böckler-Stiftung fest, dass in den Firmen, die qua Gesetz eine Frauenquote für den Aufsichtsrat erfüllen müssen, auch die Vorstandsposten häufiger mit Frauen besetzt wurden. Seit 2016 müssen die börsennotierte und mitbestimmungspflichtige Unternehmen 30 Prozent der Aufsichtsratsposten mit dem jeweils unterrepräsentierten Geschlecht besetzen. Allerdings finden sich nur in sieben der 160 Unternehmen in Dax, MDax und SDax zwei Frauen im Vorstand. Einen weiblichen Vorstandschef sucht man in den größeren Firmen des Dax und MDax vergeblich.

Größere Firmen mit geringerem Frauenanteil in der Führungsriege

Bei den mittelständischen Unternehmen ist es dagegen umgekehrt. Firmen mit einem Umsatz von weniger als 30 Millionen Euro kommen auf einen etwas höheren Frauenanteil von 18 Prozent in der Führungsriege, während der Anteil in größeren Firmen mit mehr als 100 Millionen Euro bei 15 Prozent liegt.

Der höhere Frauenanteil in den Geschäftsführungen kleinerer Firmen könne daran ­liegen, dass diese im Werben um Fachkräfte kreativer und flexibler sein müssten als die großen Unternehmen, sagte EY-Partnerin ­Elfriede Eckl. „In dieser Größenordnung ­werden viele Unternehmen außerdem von ­Familien geführt ‒ Frauen, Töchter und ­En­kelinnen werden hier schon von Haus aus an die Verantwortung herangeführt und ­übernehmen schnell wichtige Rollen im Betrieb.“

Für die Studie befragte EY im Dezember und Januar 1500 mittelständische Unternehmen mit 30 bis 2000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz zwischen 20 Millionen Euro und einer Milliarde Euro Umsatz.