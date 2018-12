Oaktree-Manager Roger Iliffe muss sich vor Gericht verantworten. (Frank Koch)

Gegen zwei von ihnen erhebt der Insolvenzverwalter den Vorwurf, nicht rechtzeitig genug die Reißleine gezogen zu haben. Beluga habe Anfang 2011 vor der Pleite gestanden, trotzdem hätten die damaligen Geschäftsführer Zahlungen aus dem Vermögen der Gesellschaft veranlasst. Geld, das der Insolvenzverwalter jetzt zurückhaben will, um die Forderungen der Gläubiger zu befriedigen. In Rede stehen Beträge zwischen rund 17 500 Euro am unteren Rand und 22 Millionen Euro am oberen. Verantworten sollen sich dafür die beiden Oaktree-Manager Roger Iliffe und Heiko Keppler, sie waren die letzten Geschäftsführer von Beluga-Shipping.

Oaktree hatte vor sieben Jahren in der Endphase der Reederei das Ruder übernommen. Unternehmensgründer Niels Stolberg musste damals von einem Tag zum anderen sein prächtiges Büro auf dem Teerhof verlassen und wurde von den Amerikanern kurz darauf wegen schweren Betrugs angezeigt. Das brachte jahrelange Ermittlungen in Gang, die im März dieses Jahres mit Gerichtsurteilen gegen Stolberg und drei seiner früheren Manager endeten. Der Ex-Reeder bekam eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren, bei den anderen drei Angeklagten wurden in unterschiedlichem Maß Bewährungsstrafen verhängt. Stolberg hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Entschieden wird darüber im kommenden Jahr vor dem Bundesgerichtshof in Leipzig. Solange bleibt die Gefängnisstrafe außer Vollzug.

Stolberg hatte früh bedauert, sich „mit einer Heuschrecke ins Bett gelegt zu haben“, wie er sich ausdrückte. Jetzt wird er die Gelegenheit bekommen, Oaktree Probleme zu bereiten. Der Unternehmer ist in dem Zivilrechtsstreit als Zeuge geladen, teilte das Bremer Landgericht am Freitag auf Anfrage mit. Wie zivilrechtlich mit ihm selbst verfahren wird, ist noch offen. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft bestehen gegen Stolberg, der in Privatinsolvenz lebt, Forderungen von rund 2,2 Milliarden Euro.

Das Verfahren vor der 6. Zivilkammer des Landgerichts beginnt am Donnerstag kommender Woche um 11 Uhr in Saal 130 des Gerichts an der Domsheide. Zu den drei Beklagten gehört neben den Oaktree-Managern ein dritter ehemaliger Beluga-Geschäftsführer, der im Strafprozess zu Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden war.

Wie stets in solchen Fällen und vom Gesetzgeber vorgeschrieben, gibt es zunächst eine Güteverhandlung, um die Chancen für einen Vergleich auszuloten. Sollte es zwischen den Parteien zu keiner Einigung kommen, wird es den nächsten Termin nach Auskunft des Landgerichts frühestens im nächsten Oktober oder November geben. Als Begründung verweist das Gericht auf die hohe Belastung der Kammer, die sich zurzeit unter anderem mit den zivilrechtlichen Streitereien nach der Brandstiftung bei Harms am Wall in Bremen beschäftigen muss. Auch in dieser Angelegenheit gibt es vor Gericht erhebliche Verzögerungen.

Erst im späten Herbst 2019 würde also im Beluga-Komplex das eigentliche Verfahren beginnen. Dann kämen die Zeugen ins Spiel wie zum Beispiel Niels Stolberg. Möglich, wahrscheinlich sogar, dass auch Sachverständige gehört werden.