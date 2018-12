Einweihung des Manfred-Fuchs-Platzes bei OHB, von links: OHB-Gründerin Christa Fuchs, Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD), Inga Köstner, Ortsamtsleiterin von Horn-Lehe, OHB-Vorstandsvorsitzender Marco Fuchs und seine Schwester Romana Fuchs Mayrhofer. (Karsten Klama)

Firmengründer Manfred Fuchs hatte nicht nur Visionen, sondern er hat den Großteil davon auch umgesetzt. An sein Wirken beim Raumfahrttechnologieunternehmen OHB – Manfred Fuchs verstarb im April 2014 völlig unerwartet im Alter von 75 Jahren in seinem Ferienhaus in Südtirol – erinnert nun ein nach ihm benannter Platz: Der Manfred-Fuchs-Platz, dessen Straßenschild am Montag enthüllt wurde, befindet sich direkt vor der OHB-Firmenzentrale am Technologiepark Universität. Und noch ein Ereignis sorgte dafür, dass zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft bei OHB waren: In unmittelbarer Nähe der Firmenzentrale an der Lise-Meitner-Straße wurde der Spatenstich für eine weitere OHB-Produktionsstätte für Raumfahrtprojekte vorgenommen. In der künftigen Plato-Integrationshalle sollen unterschiedliche Satelliten integriert werden, unter anderem für die Mission Plato der europäischen Weltraumorganisation Esa. Sie soll 2026 starten. Die Mission soll untersuchen, ob es noch weiteres Leben im Universum gibt.

14 Millionen Euro investiert OHB in die neue Produktionsstätte. Der Gebäudekomplex soll bis Frühjahr 2020 fertiggestellt sein. Neben der 1000 Quadratmeter großen Halle entstehen dort weitere Produktionsflächen sowie Büros auf etwa 1500 Quadratmetern.

Das Doppel-Event stand insgesamt ganz im Zeichen von Manfred Fuchs: Der Name Plato für die neue Halle und für die Mission „wäre ganz im Sinne meines Vaters“, sagte Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender von OHB. „Mein Vater hat sich auch zeitlebens mit den Fragen beschäftigt, wo wir herkommen und ob es noch anderes Leben im Universum gibt.“ Der Missionsname Plato erinnert zum einen an Platon den Sokratesschüler und bedeutenden Naturphilosophen der griechischen Antike. Und zum anderen steht Plato als Abkürzung für den Missionsnamen Planetary Transits and Oscillations of Stars.

Das Plato-Weltraumteleskop wird an einem sogenannten Lagrange-Punkt stationiert werden, an denen sich die Schwerkraftwirkungen von Erde, Mond und Sonne aufheben. Die nach dem italienischen Mathematiker Joseph-Louis Lagrange benannten Punkte sind Orte, an denen zwischen zwei Himmelskörpern ein gravitativer Gleichgewichtszustand besteht, sodass eine Raumsonde an dieser Stelle scheinbar „verharrt“. Der Lagrange-Punkt L2 des Systems Sonne–Erde ist 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Laut dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt soll Plato insbesondere nach Planeten suchen, die der Erde ähneln und auf denen Wasser vorhanden und Leben möglich sein könnte. Erklärtes Ziel ist es, den Radius, die Masse und das Alter der extrasolaren Planeten genau zu bestimmen – viel genauer als es bisher möglich ist.