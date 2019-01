Janina Marahrens-Hashagen ist Unternehmerin und steht seit Montag der Handelskammer Bremen vor. (Karsten Klama)

Historischer Schritt für die Handelskammer: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte wird sie von einer Frau geleitet. Am Montag wählte das Plenum die Bremer Unternehmerin Janina Marahrens-Hashagen an die Spitze.

Die 55 Mitglieder sprachen sich in einer geheimen Wahl für Marahrens-Hashagen aus. Sie folgt damit auf Harald Emigholz, der seit 2016 die Interessensvertretung der bremischen Unternehmen geleitet hat. Er war es auch, der Marahrens-Hashagen als seine Nachfolgerin vorgeschlagen hatte.

Marahrens-Hashagen studierte Wirtschaftswissenschaften und Bankwesen in Hamburg, 1982 stieg sie in das 1949 gegründete Familienunternehmen in Bremen-Nord ein. Das Unternehmen mit rund 210 Mitarbeitern ist spezialisiert auf die Produktion von Schildern. Es hat nach eigenen Angaben eine Frauenquote von mehr als 50 Prozent und hebt seine familienfreundlichen Arbeitszeiten hervor.

Der erste Vorläufer der Handelskammer – deren offizieller Name Handelskammer Bremen und IHK für Bremen und Bremerhaven ist – entstand im Jahr 1451. 1849 entstand mit der neuen Bremer Verfassung dann die Handelskammer. In der fast 600-jährigen Geschichte der Selbstverwaltung der Bremer Wirtschaft stand noch nie eine Frau an der Spitze.