Der US-amerikanische Finanzinvestor Guy Wyser-Pratte gilt als "rebellischer Aktionär". Zu seinen Beteiligungen gehört das Bremer Raumfahrunternehmen OHB. (Uli Deck/dpa)

Herr Wyser-Pratte, es gab Gerüchte, Sie würden zur OHB-Hauptversammlung im Mai nach Bremen kommen. Wie hätte man Sie wohl empfangen?

Guy Wyser-Pratte: Ich denke, die Begrüßung wäre gut gewesen. Ich habe das schon viele Male durchgemacht und einer Firma gesagt, wie sie ihre Angelegenheiten handhaben sollte. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, in Großbritannien, Österreich. Ich war überall. Zu diesen Veranstaltungen kommen aber hauptsächliche nur die Leute, die an Bier und Bratwurst interessiert sind und nicht die Anteilseigner. Den Reaktionen dieser Leute werde ich mich nicht aussetzen. Ich bin kein Idiot.

Wie kommen Sie dann in den Dialog mit OHB?

Ich unterhalte mich in gewohnter Weise mit Herrn Fuchs. Leider beantwortet er keine Fragen. Also muss ich etwas eindringlicher sein, damit er auf die Fragen eingeht. Einer der wichtigsten Punkte ist das Galileo-Programm und der Brexit. Was passiert, wenn Großbritannien nach dem EU-Austritt nicht mehr Teil des Projekts sein darf? Das ist ein ernstes Problem für OHB. Ein Teil des technischen Know-hows stammt aus der Partnerschaft mit der Firma Surrey Satellite Technology. Ich habe von Fuchs keine vernünftige Antwort bekommen. Er findet es nicht gut, dass jemand wie ich das Recht hat, Fragen zu stellen. Und er hat nicht akzeptiert, dass er eine legitime Antwort geben muss.

Ihre Kritik war aber auch recht persönlich, als Sie sagten, Christa Fuchs zu alt und nicht richtig für ihre Position im Aufsichtsrat.

Das war nicht mein Hauptanliegen. Der Punkt war: Mama sollte nicht verantwortlich sein, während Sohnemann Vorstandsvorsitzender ist. Es ist ein typisches Feudalsystem, das es in Europa noch gibt. OHB hat keine Corporate Governance, hat keine Ausschüsse im Aufsichtsrat. Christa wird nach oben in einen Ehrenvorsitz geschickt. Aber sie wird immer noch ihre Finger im Spiel haben. Das ist okay. Sie ist die Gründerin des Unternehmens, sie verdient es, dort eine Rolle zu spielen. Aber es braucht neues Blut, und das hat OHB nicht an Bord. Das ist schade, denn die Zukunft des Satellitengeschäfts in Europa ist enorm. Meine Frage ist: Wie um Himmels Willen werden sie mit der Nachfrage Schritt halten? Sie haben nicht die Kapazität dafür. Sie müssen sich bewegen.

Man könnte auch sagen, die Strukturen sorgen dafür, dass viel Erfahrung bei OHB ist.

Wenn sie mehr Erfahrung hätten, wären sie nicht von der Europäischen Kommission mit 35 Millionen Euro wegen ihrer Verzögerung beim Galileo-Projekt bestraft worden. Wenn sie nur die richtige Corporate Governance hätten. Ich war lange im Vorstand von Kuka. Ich weiß, was es bedeutet, ein technisches Komitee und ein strategisches Planungskomitee und einen Personalausschuss zu haben. Diese Leute haben nichts davon. Warum? Die Antwort ist, dass sie sich nicht bewegen wollen, bis jemand sie in den Allerwertesten tritt.

Da OHB ein Familienunternehmen ist, wird es schwer für Sie sein, Christa und Marco Fuchs rauszuschmeißen.

Niemand will sie rausschmeißen. Sie sollten Leute für den Vorstand einstellen, die externes Fachwissen einbringen. Was tun sie, um zum Beispiel eine internationale Firma zu werden? Jedes Mal wenn ich die Frage stelle, bekomme ich eine nichtssagende Antwort. "Natürlich sind wir am internationalen Geschäft interessiert." Worte sind nur Schall und Rauch. Tut etwas.

Haben Sie jemals persönlich mit Marco Fuchs oder jemand anderes von OHB gesprochen?

Nein, ich habe nie mit ihm gesprochen. Wir kommunizieren per Brief.

Reicht das? Manchmal ist es einfacher, Dinge zu klären, wenn man sich unterhält.

Daran glaube ich nicht. Hinter den Kulissen zu sprechen, bringt dich nirgendwo hin. Das habe ich 2003 mit Kuka ausprobiert. Wir waren in ihrer Zentrale und haben gegessen, Cocktails getrunken, blablabla. Ein Jahr später fragte ich: Wo sind all die Dinge, die ihr versprochen habt? „Naja, vielleicht werden wir sie in ein paar Jahren umsetzen“, war die Antwort. Und das war das Ende dieses Managements.

Also muss man aggressiv sein?

Du musst hart sein. Die Leute müssen glauben, dass auch umsetzt, was du gesagt hast.

Ihre Investition in OHB und Ihre Kritik wurde als Angriff wahrgenommen. Würden Sie es auch so nennen?

Wenn ich als Aktionär dort sitze und darauf hinweise, was getan werden sollte, um die Leistung zu verbessern – wer wird dann angegriffen? Nicht die Aktionäre. Ich mache das seit 1974. Du hörst immer das gleiche Gejammer. "Oh mein Gott, sie greifen uns an." Unsinn. Wir greifen sie nicht an, wir wollen, dass sie die richtigen Schritte unternehmen, um den Wert des Unternehmens zu steigern.

Sie glauben, dass Management von OHB macht diese Schritte nicht?

Ich habe einmal den Vorsitzenden von MT Aerospace erwähnt. Lasst ihn ran. Der Typ weiß, was er macht. Aber Fuchs selbst ist zu mild, er gibt zu leicht nach. Als OHB von der EU bestraft wurden, habe ich mit Anwälten darüber gesprochen. Sie sagten: „Um Himmels Willen, warum gibt er so leicht nach?“ Er ist weich. Es tut mir leid, aber man muss hart sein, wenn man ein Geschäft führt.

Liegt es nicht vielleicht einfach an unterschiedlichen Betrachtungsweisen zwischen der deutschen und der US-Wirtschaft?

Manche sind hart und manche nicht. Sehen Sie, was bei Thyssen-Krupp passiert. Es ist eine Katastrophe, diese schöne, alte Firma. Es läuft nicht gut. Thyssen-Krupp sollte sich von nicht rentablen Unternehmensteilen trennen. Aber sie zögern und behalten den Status quo.

Sie haben offeriert, Aufsichtsratsmitglied bei OHB zu werden. Steht das Angebot noch?

Na sicher. Ich war in einigen deutschen Unternehmen Aufsichtsratsmitglied. Ich weiß, wie das funktioniert.

Glauben Sie, Sie könnten etwas verändern?

Allein meine Anwesenheit würde die Dinge ändern und ausstrahlen: Status quo vorbei.

Was würde dann passieren?

Ich würde Ausschüsse bilden, eine andere Corporate Governance einführen, und Partner in das Unternehmen holen, um das Geschäft internationaler zu machen. Und ich würde zusehen, dass etwas getan wird, um an Ende nicht Probleme durch den Brexit zu bekommen.

Warum haben Sie überhaupt in OHB investiert?

Ich schaue mir alle deutschen Unternehmen an, und OHB war besonders unterbewertet. Würde es richtig laufen, hatte es ein großes Potenzial. Wir haben die Aktie gekauft, als sie bei etwa 19 Euro stand, dann stieg sie auf 50 und wir haben sie verkauft, als sie irgendwo im 40-Euro-Bereich war. Und als sie auf 30 Euro fiel, haben wir wieder zugeschlagen.

Können Sie sagen, wie groß Ihr Anteil an OHB ist?

Ich bin der größte Eigentümer, der nicht zur Familie gehört. Das ist alles was ich sagen kann.

Sie haben in das Unternehmen reinvestiert, weil Sie denken, dass es immer noch unterschätzt wird?

Offensichtlich. Es gibt das Sprichwort: buy low, sell high.

Das ist die Maxime für Ihre Geschäfte?

Das ist die Regel fürs Investieren. Deshalb investieren Menschen ihr hart verdientes Geld überhaupt – um mehr Geld zu verdienen. Sie sind schließlich keine Wohltätigkeitsorganisation.

Wie hoch könnte der Aktienkurs von OHB noch steigen?

Es war schon mal bei 50 Euro. Wenn die Dinge auf Kurs sind, kann es wieder so hoch gehen. Was dafür passieren müssen, habe ich gesagt.

Als Sie Ihren ersten Brief geschrieben haben, ist der Aktienkurs gestiegen. Als Sie Ihren Wiedereinstieg öffentlich gemacht haben, war es anders. Denken Sie immer noch, Ihre Anwesenheit könnte etwas verändern?

Sicher, warum nicht? Dieses Mal braucht es vielleicht etwas mehr Arbeit.

Dafür brauchen Sie die anderen Aktionäre. Stehen Sie in Kontakt mit ihnen?

Wir reden.

Sehen Sie insgesamt viel Potenzial in der gesamten Raumfahrtindustrie? Oder ist es nur OHB, was Sie an der Branche interessiert?

Sagen wir mal so: OHB macht die besten Satelliten überhaupt. Das sollten sie vermarkten. Sie sollten nicht nur in Europa bleiben.

Sie haben im Laufe der Zeit viel investiert. Welches war Ihr bester Deal?

Rheinmetall 2001 war gut und auch OHB lief jetzt auch ziemlich erfolgreich. Wir haben mehr als 100 solcher Investments gemacht.

Bei Ihren Geschäften werden Sie oft als Bösewicht wahrgenommen. Stört Sie das?

Fragen Sie die Stadt Augsburg, ob sie denkt, dass ich ein schlechter Kerl bin. Als ich den Vorstand von Kuka verlassen habe, stand in der Zeitung: "Wir werden unsere Heuschrecke vermissen". Ich habe den Mitarbeitern geholfen, ihre Jobs zu behalten und Kuka zum Roboterhersteller Nummer eins in Europa zu machen. Leider wurde Kuka an die Chinesen verkauft. Wie verrückt ist das denn? So eine Technologie verkauft man nicht an einen Gegner.

Sie finden Verkaufsverbote für chinesische Unternehmen gut?

Absolut. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Diese Leute haben ein Ziel vor Augen: die Weltherrschaft. Das sind nicht meine Lieblingsmenschen.

Das Gespräch führte Stefan Lakeband.

Zur Person

Guy Wyser-Pratte wurde 1940 im französischen Vichy geboren. 1992 machte er sich als Investor selbständig. Er gilt als "rebellischer Aktionär". Zu seinen Beteiligungen gehört das Bremer Raumfahrunternehmen OHB.