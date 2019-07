Das Versenden eines Standardbriefs kostet seit Juli 80 Cent statt bisher 70 Cent. (Fabian Sommer)

Seit dem 1. Juli kostet ein Standardbrief nicht mehr 70 sondern 80 Cent. Dadurch kommt es in Bremen bei einigen Post- und Postbankfilialen zu Engpässen bei den Zehn-Cent-Briefmarken. Die Mitarbeiter der Postbank-Filiale Altstadt an der Domsheide durften am Dienstag pro Kunden nicht mehr als drei Zehn-Cent-Heftchen mit jeweils zehn Marken verkaufen. Wer also für Arbeitskollegen oder Nachbarn mitkaufen wollte, hatte das Nachsehen. „Wir haben nicht genug Heftchen“, hieß es als Begründung.

Allerdings sind die Bremer damit noch gut bedient. Denn woanders in Deutschland sind die Briefmarken ganz ausverkauft. So berichten es Medien aus Städten wie Wismar oder Mainz. Eine Sprecherin der Deutschen Post sagte dazu: „Sollte es in einigen Filialen zu Engpässen bei der Verfügbarkeit von bestimmten Postwertzeichen oder einzelnen Packungsgrößen kommen, so tragen wir dafür Sorge, dass die betreffenden Filialen umgehend die erforderlichen Mengen an Briefmarken erhalten.“

Zum 19. Juni hatte die Bundesnetzagentur die Portoerhöhung genehmigt. Daraufhin hatte die Post die Druckmaschinen hochgefahren. Zum 1. Juli sollen 940 Millionen Briefmarken an die bundesweit 26 000 Filialen ausgeliefert worden sein. Das hat aber anscheinend nicht gereicht für die Zehn-Cent-Ergänzungsmarken. Die Deutsche Post verweist als Alternative auf die bundesweit 1200 Automaten oder das Internet, wo sich Kunden gegen Online-Zahlung Marken ausdrucken können. 70-Cent Marken in einer Filiale mit Aufpreis gegen 80-Cent-Marken zu tauschen ginge nicht.