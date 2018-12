Die neuen Logistik-Botschafter von Bremen, flankiert von Vertretern der Bremischen Hafenvertretung (BHV), die das Projekt initiiert haben: Svenja Klötscher (links) sowie BHV-Präsident Hans-Joachim Schnitger (rechts) und dahinter BHV-Geschäftsführer Klaus Platz. (Christina Kuhaupt)

Ein leistungsfähiger Logistikstandort ist nicht allein ein Garant dafür, dass dort auch auf Dauer die Geschäfte gut laufen. Auch wenn Bremen und Bremerhaven seit Jahrzehnten national und international zu den etablierten Logistikdrehscheiben zählen, wird es aufgrund von steigendem Wettbewerb zunehmend wichtiger, die Stärken der Standorte immer wieder Alt- und potenziellen Neukunden zu präsentieren. Das macht beispielsweise die stadtbremische Hafengesellschaft Bremenports unter anderem dadurch, dass sie für Unternehmen aus der Region ein Großteil des organisatorischen Aufwands bei wichtigen internationalen Messe-Auftritten übernimmt. Es geht auch auf eine noch herkömmlichere Art und Weise – durch Mundpropaganda. Das übernehmen seit ein paar Jahren die sogenannten Logistics Ambassadors (Logistik-Botschafter).

Die Logistics Ambassadors sind Logistikstudierende der Universität Bremen und der Jacobs University. Die Idee, die dahinter steht, ist, dass sie zusätzlich zum Studium einen Einblick hinter die Logistikkulissen bekommen. Und mit diesem Insider-Wissen im Gepäck sollen die Botschafter später als Multiplikatoren den Logistikstandort an der Weser in ihren Heimatländern repräsentieren.

Etwa 70 Logistikbotschafter aus 30 Nationen zählt das Land Bremen mittlerweile. Jetzt sind noch einmal 14 dazugekommen: Überreicht wurden die Zertifikate von Wirtschafts- und Häfensenator Martin Günthner (SPD). Organisiert wird das internationale Programm von der Bremischen Hafenvertretung (BHV). Die BHV ist ein Verein mit etwa 250 Mitgliedsunternehmen aus der Logistik-, Hafen- und Transportwirtschaft überwiegend aus Bremen und Bremerhaven. Zweck des Vereins ist es unter anderem das Marketing für den Hafen- und Logistikstandort Bremen/Bremerhaven zu unterstützen.

Die jungen Logistiker aus Marokko, China, Indien, Pakistan, Iran, Kasachstan, Kirgisistan und der Ukraine haben sich ihr Standortwissen über den Logistikstandort auf verschiedenen Exkursionen angeeignet. Neben der klassischen Stadtrundfahrt bot das Botschafterprogramm einen Blick hinter die Kulissen zahlreicher Logistikbetriebe. Während die Studierenden im Neustädter Hafen mehr über die Herausforderungen beim Transport von XXL-Gütern erfuhren, lernten sie bei J. Müller Weser die Besonderheiten des Kaffeeumschlags kennen. Einen Einblick in die Digitalisierung von weltweiten Exportprozessen vermittelte der Besuch beim IT-Dienstleister dbh Logistics. Im Mercedeswerk konnten sie die Logistik von Produktionsabläufen begutachten. Die Besichtigung des Tchibo-Hochregallagers der BLG und eine Fahrt über die Container- und Autoterminals in Bremerhaven vervollständigten das Programm. Beliebt war bei den angehenden Logistikmanager auch das Erproben eines Gabelstaplers beim Ausbildungsbetrieb Ma-Co.

„Die vergangenen zwölf Monate haben uns zahlreiche Möglichkeiten eröffnet, Kontakte zu knüpfen und faszinierende Menschen aus der Logistikbranche zu treffen“, so Neelesh Balakrishnan, einer der neuen Logisitcs Ambassador. In dieser Zeit hat sich vieles für ihn verändert: „Bevor ich nach Bremen kam, antwortete ich auf die Frage, wo ich studieren werde, mit: In einer Stadt namens Bremen, eine Stunde von Hamburg entfernt. Heute lautet meine Antwort: Ich studiere in Bremen, dem Logistikknotenpunkt Deutschlands und wahrscheinlich dem Ort, wo Ihr Auto herkommt."

„Wir hören immer wieder von den Studierenden, wie wertvoll es für sie ist, ergänzend zur theoretischen Wissensvermittlung an den Universitäten, Logistikvorgänge vor Ort anzuschauen und praxisnah vermittelt zu bekommen", sagt Programminitiator und BHV-Geschäftsführer Klaus Platz. BHV-Präsident Hans-Joachim Schnitger lobte die Bereitschaft der jungen Logistiker, Bremens logistische Expertise in die Welt hinaustragen zu wollen.