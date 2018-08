Abbas Saber glaubt, dass die kunstvoll handgeknüpften Teppiche immer noch einen hohen Preis wert sind. (Christina Kuhaupt)

Abbas Sabers Finger fahren über feinste Knoten, die ein buntes Muster verschlungener Arabesken und Ornamente bilden. Der Teppich, den Saber in der Hand hält, ist aus reiner Seide. Auf der samtweichen Oberfläche schillern die Farben in silbrigem blau und grün im Licht. Abbas Saber zieht einen kleinen Wandteppich aus dem Stapel und zupft an den feinen Fransen. Der 68-Jährige steht inmitten von Teppichstapeln in allen Farben, Formen und Größen.

Seit über 45 Jahren handelt der gebürtige Teheraner mit Perserteppichen. Lange aber möchte er sein Geschäft nicht mehr fortführen. Einen Nachfolger hat er nicht. Vorbei sind die Zeiten, als es in Bremen noch 23 Fachgeschäfte für Orientteppiche gab, als Hertie, Horten und Karstadt die handgeknüpften Teppiche in ihrem Sortiment anboten und im Hamburger Hafen der Großhandel mit Teppichen aus Fernost boomte.

Wenn Abbas Saber seinen Laden im Obergeschoss in der Obernstraße irgendwann aufgibt und Mohammed Abnussi sein Geschäft in der Ansgaritorstraße in Bremen schließt, dann geht auch in der Hansestadt eine Ära zu Ende. Mohammed Abnussi ist 60 Jahre alt, und auch seine Kinder werden wie bei Abbas Saber die Nachfolge voraussichtlich nicht übernehmen. Von 1996 bis 2008 hatte Abnussi ein großes Geschäft für Orientteppiche am Wall. Seinen Laden in der Ansgaritorstraße hat er im Juni eröffnet und erst einmal nur einen Mietvertrag bis Ende des Jahres.

Gründe für den Preisverfall

Handgeknüpfte Perserteppiche galten einmal, je nach Material, Verarbeitung, Alter und Herkunft, nicht nur als schickes Interieur, sondern auch als Vermögenswerte. Ein Vasenteppich aus dem 17. Jahrhundert wurde 2011 in London für 7,2 Millionen Euro versteigert. Im mittleren Preissegment aber sieht das ganz anders aus. „Die Preise sind ganz stark gefallen“, sagt Christina Schulze, Mitarbeiterin beim Bremer Auktionshaus Bolland und Marotz.

Bei der durchschnittlichen Ware, auch bei reinen Wollteppichen mit kunstvoll gewebten Mustern, sei der Markt komplett weggebrochen. „Die Idee, dass ein Perserteppich eine Wertanlage ist, hat sich nicht bewahrheitet“, sagt die Expertin. Allein bei echten Seidenteppichen und sehr besonderen Einzelstücken gebe es eine gewisse Nachfrage, da seien die Preise noch höher und blieben stabil.

Zwei Gründe macht Christina Bolland für den Preisverfall verantwortlich. Zum einen seien die traditionellen Muster und Farben schon seit Anfang der 90er-Jahre nicht mehr im Trend, zum anderen schwemmten derzeit viele Teppiche auf den Markt. Die Generation, die viele der Teppiche in ihren Wohnungen hatte, stirbt weg und vererbt die Stücke an ihre Kinder oder Enkel. Das Bremer Auktionshaus bekommt viele Anfragen zu den Erbstücken. „Oft kommen die Erben mit einer Original-Rechnung über 40 000 DM zu uns. Der Teppich ist dann heute vielleicht noch 400 Euro wert“, sagt Bolland.

Die Kunstwerke, teilweise in jahrelanger Handarbeit geknüpft, die sich in Sabers Laden oder bei Mohammed Abnussi stapeln, sind Unikate. Sie sind teilweise über 150 Jahre alt, die Naturfarben, mit denen das feine Material gefärbt ist, glänzen noch, als kämen sie frisch aus der Fertigung: In sattem dunkelrot und blau ranken florale Muster auf orangerotem Flor. „Jeder Teppich ist ein Gemälde für den Boden“, sagt Saber. Er ist der Überzeugung, dass die hochwertigen Teppiche immer noch ihren Preis wert sind und die Preise in Zukunft wieder steigen werden, weil das Handwerk in seiner Heimat kaum noch betrieben wird.

Neuer Trend im Kunstgewerbe

„Früher haben sieben Millionen Leute in dem Bereich gearbeitet, heute stellt in meiner Heimat im Iran kaum jemand mehr die echten handgeknüpften Perserteppiche her“, sagt Saber. Als Grund dafür nennt er die Inflation in seinem Land und Handelssanktionen. „Geld ist wie Papier bei uns.“ Drei Jahre an einem Teppich zu arbeiten lohne sich für die Arbeiter nicht mehr.

Deswegen stellten Teppichknüpfer die aufwendigen Stücke nur noch auf Auftrag für wenige reiche Auftraggeber her, die mit Euro oder Dollar bezahlen. „Die Kunden für die sehr teuren Teppiche sitzen eher im Ausland, in der Türkei, in den Arabischen Emiraten“, sagt auch Christina Bolland. Abbas Saber glaubt, dass auch in Deutschland weiterhin ein Markt für seine Teppiche besteht. „Wir lieben Teppiche, das gehört zu unserer Kultur.“

Junge Familien, die bei ihren Eltern Perserteppiche kennengelernt hätten, wollten auch selbst wieder ihre Häuser mit den feinen Stücken schmücken. Die gäben dann auch hohe Summen für besondere Exemplare aus, denn „ein Perser ohne Teppich, ist wie eine Bank ohne Geld“, sagt Saber. Siegel oder große Namen bestimmter Werkstätten, die einen Maßstab für die Preise setzen, gibt es bei den Perserteppichen nicht. „Es ist ein Nischenprodukt geworden“, sagt Christina Bolland, „mit großem Angebot und wenig Nachfrage.“

Bolland spricht aber auch einen neuen Trend im Kunstgewerbe an: „Es gibt die Idee, antike Teppiche umzuarbeiten.“ Der Bochumer Designer Jan Kath zum Beispiel kombiniert klassische Elemente der Orientteppiche mit modernem, minimalistischem Design und ist damit sehr erfolgreich. Er hat Showrooms unter anderem in Berlin, New York und Toronto und ist in der Kunstszene kein Unbekannter: Seine Werke waren in einer Ausstellung im Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt zu sehen. Der Hamburger Hossein Rezvani versucht in seinen Werken ebenfalls, das traditionelle Design der Perserteppiche neu zu interpretieren – Versuche, die vergessenen Schätze dieses aussterbenden Handwerks zu bewahren.