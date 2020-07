Vom Produktionsstandort Bremerhaven aus will Mafi & Trepel seine Spezialfahrzeuge direkt aufs Schiff verladen und zu den Kunden in der ganzen Welt bringen. (Helmut Stapel)

Schwerlasttransporte ohne Hürden, direkte Hafenanbindung, Flächen für weiteres Wachstum – das Maschinenbauunternehmen Mafi & Trepel hat sich bei der Wahl seines neuen Produktionsstandortes für Bremerhaven entschieden. Die Firma will nach Angaben der Geschäftsleitung langfristig bis zu 40 Millionen Euro auf dem Gelände der ehemaligen Carl-Schurz-Kaserne investieren.

„Es kommt nicht darauf an, dass irgendwo Schiffe anlegen. Es kommt darauf an, dass die richtigen Schiffe anlegen“, sagte Werner Berger, Geschäftsführer der Mafi & Trepel Technology GmbH, über die Pluspunkte der ­Bremerhavener Überseehäfen. Der baden-württembergische Maschinenbauer erläuterte seine Bau- und Investitionspläne am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Bremerhaven.

3,4 Millionen Euro für hafennahe Fläche

Den Kauf der hafennahen Fläche für den Bau der Produktionshalle lässt sich das Unternehmen rund 3,4 Millionen Euro kosten. Insgesamt umfasst das Grundstück 137. 000 Quadratmeter. „Eine gute Investition, denn von Bremerhaven aus können wir zukünftig unsere Produkte direkt aufs Schiff verladen und zu unseren Kunden in die ganze Welt bringen“, betonte Werner Berger.

Die Transporte der Schwerlastfahrzeuge über Autobahnen und Brücken vom Produktionsstandort Tauberbischofsheim gestalteten sich aufgrund der Verkehrsverhältnisse und der erforderlichen Genehmigungen zunehmend schwieriger. Mafi & Trepel ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer in der Produktion von Transportsystemen für die Hafenwirtschaft und Schwerlasten sowie für die logistische Transportausstattung von Flughäfen.

Dazu gehören Spezialfahrzeuge zum Bewegen von Flugzeugen auf dem Rollfeld und mobile Liftkonstruktionen für das Beladen. In Bremerhaven sollen die Systeme, Fahrzeuge und Lifter ab Ende 2021 aus gelieferten Einzelbauteilen hergestellt werden. Durch die Ansiedlung von Mafi & Trepel entstehen zunächst 70 neue Jobs. „Wir wollen die Produktion aber ausbauen und perspektivisch zwischen 200 und 300 Arbeitsplätze schaffen“, sagte Berger. Gefragt seien Schlosser, Elektriker, Mechatroniker, Hydrauliker und Maschinenbau-Ingenieure.

„Das ist eine gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort Bremerhaven“, erklärte Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD). Das Unternehmen passe mit seinen Produkten perfekt ins Portfolio der Bremerhavener Häfen. Auch als Stadt der Wissenschaft habe die Seestadt etwas für Mafi & Trepel zu bieten. „Der Studiengang Logistik an der Hochschule Bremerhaven ist bundesweit bekannt. Hier werden Sie sicher auch den Nachwuchs für Ihr Unternehmen finden“, so Grantz gegenüber Mafi & Trepel. Zudem sei Bremerhaven eine Stadt der kurzen Wege.

Nähe zur Kaje überzeugte Unternehmen

Das hat im Endeffekt auch den Ausschlag bei Mafi & Trepel für die Entscheidung zugunsten des Standortes an der Weser gegeben. „Wir waren in Wilhelmshaven, wir waren in Cuxhaven und in Hamburg – aber überzeugt hat uns die Nähe zur Kaje in Bremerhaven“, erklärte Werner Berger. Selbst zehn Kilometer Distanz zum Verladepunkt seien für jeden genehmigungspflichtigen Schwertransport eine Hürde.

„Wir werden unser Produktions- und Verladegeschäft deshalb hier in Bremerhaven konzentrieren.“ Bisher schlägt Mafi & Trepel nach eigenen Angaben rund 85 Prozent seiner Produkte in Hamburg um und fünf Prozent in Bremerhaven. „Dieses Verhältnis werden wir umdrehen“, sagte Berger.

Rund anderthalb Jahre haben die Bremerhavener Wirtschaftsförderer mit dem Unternehmen aus Tauberbischofsheim verhandelt. „Wir konnten mit den vielfältigen Umschlagmöglichkeiten der Überseehäfen punkten“, sagte Nils Schnorrenberger, Geschäftsführer der BIS Wirtschaftsförderung. „Hier liegen ­RoRo-Frachter mit Verladerampen nur einen Steinwurf entfernt von Containerschiffen. Das gibt es in Deutschland nicht so oft.“

Nils Schnorrenberger, Geschäftsführer der BIS Wirtschaftsförderung. (Koch)

Noch ist das Grundstück für die zukünftige Mafi-&-Trepel-Produktion eine Mischung aus Erdhügeln, tiefen Löchern und arbeitenden Baggern. „Wir holen überflüssige Anschlüsse, Leitungen und anderes aus der Zeit der US-Kaserne aus dem Boden und bereiten das Grundstück für den Bau der Produktionshalle vor“, erklärte Nils Schnorrenberger. Insgesamt 400.000 Euro investiert das Land Bremen als bisheriger Eigentümer des Grundstücks in die vorbereitenden Arbeiten.

Bereits im Herbst will Mafi & Trepel mit dem Bau der neuen Halle beginnen. Die Kosten betragen nach Firmenangaben rund 14 Millionen Euro. Mittelfristig will das Unternehmen zusätzlich bis zu 28 Millionen Euro in den Aufbau weiterer Produktionszweige investieren

„Dazu könnte auch der Stahlbau für unsere Produkte gehören. Bisher lassen wir vieles zuliefern“, sagte Berger. Er selbst sei bisher eher selten an der Küste gewesen. Das wird sich durch die Produktionsstätte in Bremerhaven ändern – was Werner Berger die Möglichkeit gibt, einen weiteren Zukunftsplan umzusetzen: „Ich wollte immer schon einen Motorbootführerschein machen.“