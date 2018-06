Führungswechsel im Bremer Mercedes-Werk: Markus Keicher (rechts) übernimmt die Leitung von Peter Theurer. (Daimler)

Das Bremer Mercedes-Werk hat einen neuen Chef: Markus Keicher wird den Posten als Produktionsverantwortlicher zum 1. September von Peter Theurer übernehmen. Das teilte das Unternehmen an diesem Donnerstag mit. Theurer wechselt als „Chief Engineer Produktion" nach Stuttgart.

„Markus Keicher hat in seiner Position als Leiter Produktion Motoren innerhalb des Powertrain-Produktionsverbunds hervorragende Arbeit geleistet und ich bin davon überzeugt, dass er das Werk Bremen erfolgreich in die Zukunft führen wird“, sagt Andreas Kellermann, Leiter des weltweiten Produktionsnetzwerks für die S-, E- und C-Klasse sowie ehemaliger Standortleiter in Bremen.

Keicher arbeitet schon lange für den Daimler-Konzern. 2011 wechselte er für das Unternehmen nach China in das Gemeinschaftsunternehmen Beijing Benz Automotive. Dort war er für den Aufbau des ersten Mercedes-Motorenwerkes außerhalb Deutschlands verantwortlich. Derzeit leitet Keicher die Motorenproduktion am Standort Untertürkheim und ist Sprecher des gesamten Produktionsverbundes der Motoren weltweit.

„Historisch einmaliger Zeitpunkt“

„Mit dem anstehenden Anlauf des ersten Elektrofahrzeugs der Marke EQ, dem EQC, übernehme ich das Werk zu einem historisch einmaligen Zeitpunkt“, sagt Keicher zu seiner neuen Aufgabe. Das Werk Bremen stehe für Kontinuität und höchste Qualität. Er wolle weiterhin eng mit der Region Bremen zusammenarbeiten.

Der Wechsel an der Spitze des Bremer Werks fällt in eine unruhige Zeit für Mercedes. Anfang der Woche hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nach einem Gespräch mit Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche das Unternehmen dazu verpflichtet, deutschlandweit 238.000 Fahrzeuge wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigung zurückrufen. Insgesamt sollen in Europa 774.000 Fahrzeuge betroffen sein.

Rückschläge für Mercedes

Nach Angaben des Ministeriums geht es neben dem Kleintransporter Vito, bei dem das Kraftfahrtbundesamt schon vorher eine unzulässige Abschalteinrichtung moniert hatte, nun insbesondere um das 220d-Modell der C-Klasse sowie um eine Variante des sportlichen Geländewagens GLC. Beides sind sogenannte Volumenmodelle, werden also besonders häufig verkauft. Das bedeutet wiederum, dass die unzulässige Abschalteinrichtung auch im Bremer Mercedes-Werk eingebaut wurde. Denn in Sebaldsbrück werden seit vielen Jahren die C-Klasse und der GLC gebaut. Diese beliebten Modelle hatten dazu beigetragen, dass das Bremer Werk 2015 und 2016 auf Grundlage der hergestellten Fahrzeuge die größte Mercedes-Produktion der Welt war.

Probleme gibt es offenbar auch beim ersten Elektroauto der Mercedes-Marke EQ. Die neue Serie soll nach Medienberichten später auf den Markt kommen als geplant. Der Geländewagen EQC, der zunächst in Bremen, später dann auch an anderen Standorten vom Band rollen soll, dürfte frühestens in einem Jahr erhältlich sein, berichtet das „Handelsblatt” unter Berufung auf Konzernkreise. Daimler habe interne Pläne, das Auto Anfang 2019 in den Verkauf zu bringen, verschoben. Gründe seien technische Probleme und Engpässe bei den Batterien. Ein Insider bestätigte dem WESER-KURIER, dass zunächst Anfang 2019 als Starttermin angedacht war. Ein genaues Datum habe es jedoch nicht gegeben.