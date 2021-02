Ab März ist der ehemalige Bremer Senator Martin Günthner (SPD) stellvertretender Vorsitzender bei der Bremer Firma OAS. (Ingo Wagner/dpa)

Martin Günthner (SPD), der ehemalige Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, ist ab März stellvertretender Vorstandsvorsitzender der OAS AG, wie das Bremer Unternehmen mitteilte. Auf Berufung des Aufsichtsrats der Firma, die unter anderem Produktionsanlagen plant und verkauft, wird Günthner für die strategische Unternehmensentwicklung und neue Märkte verantwortlich sein. „Mit Martin Günthner setzen wir darauf, weiterzuwachsen und die starke Entwicklung der vergangenen Jahre fortsetzen zu können“, erklärte der Firmengründer und Vorstandsvorsitzende der OAS AG, Otto Anton Schwimmbeck. An seinen politischen Ämtern hält Günthner fest.

Die OAS erweiterte schon in den vergangenen Jahren ihre Belegschaft, mittlerweile arbeiten 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bremen und anderen Standorten. Sie gilt als eines der führenden Unternehmen in der Wägetechnik. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf das Zusammenspiel von Maschinen- und Anlagenbau sowie die Fördertechnik mit der Prozessleittechnik für Schüttgüter und flüssige Medien.