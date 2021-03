Die Corona-Pandemie stellt Entsorgungsunternehmen vor ein neues Problem. Immer häufiger landen nun auch Masken und Gumminhandschuhe im Gelben Sack. Das beklagt der Entsorgerverband BDE. Auch die Bremer Firma Nehlsen, die in den Landkreisen Cuxhaven, Wesermarsch und Osterholz sich um die Entsorgung dieser Abfallart kümmert und in Bremen eine entsprechende Sortieranlage betreibt, stellt fest, dass sich der Müll durch die Corona-Pandemie verändert hat.

Sprecherin Marcia Kantoks verweist darauf, dass die Entsorgung von medizinischem Bedarf in der Gelben Tonne oder im Gelben Sack sogenannte Fehlwürfe seien. Denn Handschuhe und Masken gehörten in den Restmüll. Auch das Unternehmen RMG, das in Bremen für die Entsorgung von Gelben Säcken zuständig ist, verweist darauf, dass die Gelbe Tonne oder der Gelbe Sack nicht die richtigen Orte für die Entsorgung seien. Die Nehlsen-Mitarbeiter, die den Müll abholten, können laut Kantoks die Mitnahme von Müllsäcken verweigern, wenn sie sehen, dass sie falsch befüllt sind. Mit einem entsprechenden Aufkleber würden sie den Besitzer auf das Problem aufmerksam machen.

Falsch befüllte gelbe Säcke müssen nicht mitgenommen werden. (Frank Thomas Koch)

Schon vor der Corona-Pandemie ist immer wieder der falsche Müll in Sack und Tonne geworfen worden. Aktuell liegt die Fehlwurfquote laut Entsorgerverband BDE bei rund 40 Prozent. Warum das ein Problem ist, erklärt Verbandschef Peter Kurth so: „Unsere Unternehmen brauchen sortenreine Materialien, die sie nach dem Recyclingprozess als Recyclingrohstoffe wieder an die Hersteller abgeben können.“ Daher sei es wichtig, dass sich nichts in Tonne oder Sack befinde, das nicht dorthin gehöre.

Wenn zu viele solcher Materialien in einer Tonne sind, besteht die Gefahr, dass der komplette Inhalt – also auch für das Recycling gedachte Verpackungen – aussortiert und verbrannt werden muss. Kurth weist zudem darauf hin, dass in der Pandemie deutlich mehr Abfall in Privathaushalten angefallen sei. Die eingesammelte Menge an Kunststoff-, anderen Leichtverpackungen sowie Glas sei um jeweils rund sechs Prozent gestiegen, wie eine Umfrage des Verbandes unter seinen Mitgliedsfirmen zum Ende des vergangenen Jahres ergab.

Einen Grund sieht er darin, dass es während der Pandemie kaum Möglichkeiten gab, auswärts zu essen. Stattdessen hätten Supermarkteinkäufe und Lebensmittellieferungen stark zugenommen. „Wenn in Zeiten wie diesen durch mehr Einkäufe und Lieferungen mehr Verpackungsabfall in den Umlauf kommt, ist an bewusste Abfallreduzierung nur schwer zu denken“, sagt Kurth. Er appelliert daher, Abfälle bewusst zu entsorgen. „Die Getrenntsammlung ist eine unverzichtbare Voraussetzung für den Materialkreislauf.“