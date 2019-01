Damit den Kunden das Essen schmeckt: Nach der Kritik in den McDonald's-Restaurants in Bremen und umzu hat der Franchisenehmer mitgeteilt, mit wem die Mitarbeiter sprechen mögen und mit wem bitte nicht. (Peter Kneffel/DPA)

Nach den Vorwürfen wegen mangelnder Hygiene und den Arbeitsbedingungen bei den McDonald's-Restaurants in Bremen und umzu, hat der Franchisenehmer angekündigt, gegen die Kritik aktiv anzugehen. Dazu solle es unter anderem unangekündigte Kontrollen geben. Gleichzeitig hat er aber die Mitarbeiter auch dazu angewiesen, keine weiteren Gespräche mit Journalisten zu führen und diese an die Pressestelle von McDonald's in München zu verweisen. Ein Mitarbeiter hat eine Kopie dieser Anweisung dem WESER-KURIER zukommen lassen. Von ihm war auch zu erfahren, dass am Mittwoch in den Restaurants tagsüber fleißig geputzt wurde. Außerdem hat Franchisenehmer Bernd Oude Hengel in einem weiteren Schreiben den Mitarbeitern externe Gesprächstermine bekannt gegeben, in denen sie einer McDonald's-Vertreterin sagen können, was schief laufe – der Inhalt werde vertraulich behandelt.