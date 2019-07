So sah der McDonalds's früher aus. Kommende Woche soll er schließen. (Jochen Stoss)

Sie ist die Mutter aller McDonald's-Restaurants in Bremen. 1977 eröffnete die US-amerikanische Schnellrestaurant-Kette ihre erste Filiale in der Hansestadt in der Obernstraße 80. Genau dieses Restaurant macht zum Sonnabend, 20. Juli, für immer zu. Als Grund nannte eine Sprecherin aus der McDonald's-Zentrale, dass der Mietvertrag ausgelaufen sei.

Wer sich in der Ecke umschaut, kann feststellen, dass die Konkurrenz mit schnellem Essen in der Umgebung zugenommen hat. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass die Kundenfrequenz ab 20 Uhr, wenn auch die letzten Geschäfte geschlossen haben, schlagartig abnimmt. Das Restaurant hat bislang von Montag bis Donnerstag immer bis 22 Uhr geöffnet und am Freitag und Sonnabend bis 23 Uhr.

Nachfolger steht fest

Generationen von Bremern haben dort ihre Pommes und Burger geholt, und haben heutzutage das gleiche mit ihren eigenen Kindern getan. Ob zur Eröffnung auch das Eis gut lief, ist nicht gesichert. Denn in unmittelbarer Nachbarschaft war dort das legendäre Eiscafé „Chiamulera“, das 1989 seine Pforten schloss.

Die bundesweit allererste McDonald's-Restaurant befindet sich in München. Dort eröffnete das Unternehmen 1971 seinen ersten deutschen Standort. Noch heute ist das Restaurant in Betrieb. Das allererste Restaurant wurde 1940 im US-Bundesstaat Kalifornieren gegründet. Im vergangenen Jahr machte McDonald's einen Nettoumsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro gegenüber knapp 3,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Lediglich zehn Prozent der insgesamt 1480 Restaurants betreibt McDonald's selbst. Die befinden sich meist in Hauptbahnhöfen großer Städte oder an Flughäfen. Zum Vergleich: Mitbewerber Burger King gibt die Zahl der Restaurants mit 720 an, wovon 100 selbst betrieben werden. In Bremen und umzu gehören die 23 Restaurants seit September 2016 dem Franchisenehmer Bernd Oude Hengel, der nicht unumstritten ist.

Doch ab Sonnabend in einer Woche sind es also bundesweit nur noch 1479 McDonald's-Restaurants. Nach Angaben der Unternehmenssprecherin soll danach ein Einzelhandelsgeschäft in der Obernstraße 80 einziehen.