Im Handwerk meldet die Handwerkskammer für das Land Bremen 250 freie Ausbildungsplätze. (Christian Charisius)

Die Unternehmen wollen ausbilden, doch häufig fehlen noch die Bewerber. Die Handelskammer Bremen führt das auf eine allgemeine Zurückhaltung zurück – bedingt durch die Corona-Pandemie. Hinzu kommt, dass es keine Präsenzveranstaltungen in und außerhalb der Schulen zur Berufsorientierung gibt. Die Handwerkskammer setzt auf eine zweite (Bewerbungs-)Welle.

„Zu Beginn dieses Jahres hatten wir sogar mehr ausgeschriebene Ausbildungsplätze als vor zwölf Monaten“, sagt Michael Zeimet, Geschäftsführer der Handelskammer und Leiter der Aus- und Weiterbildung. „Noch liegen uns keine aktuellen Zahlen vor, wie viele Stellen davon inzwischen besetzt sind, aber die Rückmeldungen aus den Unternehmen lassen vermuten, dass es noch eine große Lücke gibt.“ Klar sei aber schon, dass die Anzahl der Bewerbungen im Vergleich zu früheren Jahren bislang bei weitem nicht erreicht werde. Habe es beispielsweise für die Ausbildung zur Bürokauffrau und Bürokaufmann sonst 80 bis 120 Bewerbungen gegeben, liege die Anzahl derzeit bei 20 bis 30.

„Wir hoffen auf weitere Bewerbungen“, sagt Oliver Brandt, Sprecher der Handwerkskammer Bremen. Das Handwerk benötige dringend Nachwuchs. Ziel sei, dass wieder der Großteil der mehr als 1000 Ausbildungsplätze besetzt werde. Derzeit gebe es noch über 250 freie Ausbildungs- und etwa 160 Praktikumsplätze in der Ausbildungsbörse der Handwerkskammer. Wie im vergangenen Jahr gebe es eine gewisse Zurückhaltung. „Wir hoffen wieder auf eine zweite Welle – im positiven Sinn. Letztes Jahr wurden viele Ausbildungsverträge auch erst im Sommer unterschrieben.“ Wahrscheinlich stehe das im Zusammenhang mit den Corona-Einschränkungen.

„Wir vermuten, dass sich die Unsicherheit, die die Corona-Pandemie in vielen Lebensbereichen mit sich bringt, auch auf die Entscheidung auswirkt, welchen Berufsweg man nach der Schule einschlagen möchte“, so Zeimet. Denn an der Zahl der Schulabgänger könne es ja nicht liegen, die werde durch die Pandemie nicht geringer. „Wir haben den Eindruck, dass junge Leute aufgrund der Situation einfach auch etwas länger im schulischen Umfeld bleiben möchten.“

„Wir haben sehr viel Werbung und Marketing machen müssen, nur so sind wir in etwa auf die Bewerberzahl aus den Vorjahren gekommen“, sagt Andrea Loppe, Referentin für Schulmarketing und Azubibetreuung beim Stahlproduzenten Arcelor-Mittal Bremen. Das sei als großes Unternehmen sicherlich auch leichter umsetzbar. Insgesamt sei ein viel größerer Aufwand nötig, um künftige Auszubildende zu finden.

Auch wenn es einige Unternehmen gebe, die Online-Formate anböten – etwa für Bewerbungsgespräche – fehle eine wesentliche Säule für die Berufsorientierung: Es gebe wegen der Corona-Einschränkungen keine Präsenzveranstaltungen, so Zeimet. Normalerweise kämen Berater der Arbeitsagentur in die Schulen, um nicht nur Berufe vorzustellen, sondern auch um die Schüler generell für eine Ausbildung zu sensibilisieren oder es fänden Ausbildungsplatzbörsen statt. Das alles entfalle jetzt. Gerade Ausbildungsplatzbörsen seien sowohl für Unternehmen als auch potenzielle Bewerber für eine erste Kontaktanbahnung wichtig, aus der sich dann häufig ein Ausbildungsverhältnis entwickle. „Außerdem fehlen auch sämtliche Schulpraktika, um in einen Beruf hineinzuschnuppern und um sich dadurch besser orientieren zu können.“

„Was dem Handwerk fehlt, sind besonders die Präsenzveranstaltungen“, sagt Brandt. „Wir bilden in über 100 Berufen aus, viele Jugendliche wissen gar nicht, was sich hinter welchem Beruf verbirgt. Das kann man im persönlichen Gespräch natürlich viel besser erläutern.“ Zum Glück hätten sich die Betriebe auf die Corona-Situation inzwischen besser eingestellt und bieten wieder mehr Praktika an, was auch an den nun vorhandenen Schnelltests liege. „Über diesen Weg kommt es nämlich sehr häufig zu neuen Ausbildungsverträgen.“

„Wir laden die Bewerber auch im Rahmen der Corona-Pandemie zu Auswahlverfahren zu uns ein“, sagt Andrea Loppe. „Dafür haben wir ein Hygienekonzept erstellt und es stehen entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung.“ Hinzu komme, dass die Kontaktaufnahme über Online-Formate mit möglichen Bewerbern auf eine nicht sehr große Resonanz stieß. „Es gibt offenbar eine deutliche Online-Müdigkeit bei Schülern.“ Das sei ihr auch von Lehrern gespiegelt worden, mit denen sie im Netzwerk Schulewirtschaft Bremen zusammenarbeite. „Aktuell suchen wir vor allem noch Bewerber für die Ausbildung zum Mechatroniker.“