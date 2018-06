Gute Nachrichten gab es in Bremen vor allem aus dem verarbeitenden Gewerbe. (dpa)

Die Zahl der Erwerbstätigen im Land Bremen ist im ersten Quartal 2018 leicht gestiegen. Haben in den ersten drei Monaten des Vorjahres 425.000 Menschen in der Hansestadt gearbeitet, waren es zuletzt mehr als 431.000 – so viele wie noch nie. Das teilte der Arbeitskreis Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder am Mittwoch mit. Mit 1,5 Prozent liegt der Anstieg damit leicht über den dem Bundesschnitt von 1,4 Prozent.

Unter den Begriff Erwerbstätige werden alle Personen gefasst, die arbeiten. Dazu gehören Voll- und Teilzeitangestellte, Beamte, Ein-Euro- und Minijobber, aber auch Selbstständige. Gute Nachrichten gab es in Bremen vor allem aus dem verarbeitenden Gewerbe. Nachdem dort im vergangenen Jahr die Zahl der Erwerbstätigen gesunken war, nahm sie nun im ersten Quartal dieses Jahres wieder zu und stieg auf 58.500 Menschen. Einen deutlichen Anstieg verbuchte auch der Dienstleistungssektor mit einer Zunahme von 1,6 Prozent.

Im Jahr 2017 waren etwa 429.000 Frauen und Männer berufstätig – im Vorjahr waren es 425.000. Hauptgrund für den Anstieg um 0,9 Prozent ist laut Experten der Aufbau von Beschäftigung im Dienstleistungsbereich. Erfreulich sei, dass die Zahl der Beschäftigen mit einem Arbeitsverhältnis zugenommen habe, das etwa nicht auf 450-Euro-Basis sei. „Der Trend geht hin zur Vollzeitbeschäftigung“, sagt Andreas Cors, Leiter des Statistischen Landesamtes Bremen.

In Niedersachsen stieg im ersten Quartal die Zahl der Erwerbstätigen um 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – damit liegt dieser Wert leicht unter dem Bundesschnitt. Zuletzt arbeiteten in Niedersachsen etwa 4,06 Millionen Menschen. Am stärksten hat die Zahl der Erwerbstätigen mit 2,6 Prozent in Berlin zugenommen, am geringsten war der Zuwachs mit 0,2 Prozent in Sachsen-Anhalt und Thüringen.