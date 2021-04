Der Bremer Autohandel hofft auf positive Effekte jetzt beim Frühjahrsgeschäft. (Sebastian Gollnow)

Trotz der Corona-Pandemie ist der Bremer Automarkt im vergangenen Jahr gewachsen. Der Umsatz stieg um vier Prozent auf 1,71 Milliarden Euro. Treiber dieses Wachstums waren vor allem Gebrauchtwagen und E-Autos. Neuzulassungen verloren hingegen. Das hat der Kfz-Landesverband Niedersachsen-Bremen am Montag mitgeteilt.

„Es gibt an der Weser zwei Verlierer: den Handel mit neuen Pkw und den Service„, sagt Verbandspräsident Karl-Heinz Bley. Aber: “Es gibt zwei Gewinner: den Handel mit gebrauchten Pkw und die mit hohen Subventionen stark gemachte Elektromobilität.“

Die Branchenbilanz weise bei den Neuzulassungen an der Weser Einbußen von 16,5 Prozent auf; 17.607 Autos wurden neu zugelassen. Allein in den ersten beiden Corona-Monaten März und April mit dem ersten Lockdown seien die die Pkw-Neuzulassungen um rund 46 Prozent zurückgegangen.

Gebrauchte Autos hatten im Corona-Jahr 2020 hingegen einen „Lauf“, wie Bley sagt. Einerseits habe der bremische Markt zu den wenigen Bundesländern gezählt, die die Besitzumschreibungen mit Steigerungen abschlossen, andererseits habe der Fachhandel seinen Marktanteil auf 70 (Vorjahr: 67) Prozent ausbauen können. 50.638 Halterwechsel, davon 35.447 im Handel, seien eine „erstaunliche Bilanz“. Der Privatmarkt habe von 33 auf 30 Prozent Marktanteil eingebüßt. Dies seien 15.191 (Vorjahr:16.335) Besitzumschreibungen.

Ein noch deutlicheres Wachstum gab es bei Fahrzeugen mit Elektromotor. Dank der mit 9000 Euro sehr hohen Innovationsprämie seien die Zulassungszahlen der Elektromobilität explodiert, so der Verbandschef. 911 (Vorjahr: 380) reine batteriebetriebene Neuwagen und 1659 (Vorjahr: 339) Plug-in-Hybride spiegelten „das süße Gift der Subvention“ wider. Bley sagt, es werde oft vergessen, dass sowohl Plug-in-Hybride als auch sogenannte Mildhybride einen Verbrenner nutzen.

Beim Ausblick ist Bley skeptisch. „Das wird ein Jahr mit vielen Unwägbarkeiten.“ In Januar und Februar haben man Einbußen gesehen. Dass man die Ergebnisse des ersten Corona-Jahres bei den Neuzulassungen und Besitzumschreibungen erreichen könne, sei “mit Stand heute, fraglich„. Eine sehr wichtige Frage bleibe, so Bley, ob von dem “für unsere Branche so wichtigen Frühjahrsgeschäft noch etwas übrig bleibt“.