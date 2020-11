Für Beschäftigte auf dem Bau gibt es mehr Geld. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Für Beschäftigte auf dem Bau gibt es künftig mehr Geld: In Bremen steigen die Löhne für Bauarbeiter um insgesamt 2,6 Prozent. Das teilte die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) am Donnerstag mit. Darüber hinaus gibt es für die Beschäftigten eine Sonderzahlung in Höhe von 500 Euro. Diese Corona-Prämie ist steuerfrei und wird mit dem Novembergehalt ausgezahlt. Die IG Bau rät dazu, die Lohnzettel genau zu überprüfen. Schon bei der Oktober-Abrechnung müsste ein erster Teil der Lohnerhöhung auftauchen. Laut IG Bau arbeiten rund 4250 Menschen in Bremen im Bauhauptgewerbe.