Protestplakat: Während der Tarifverhandlungen gab es am Standort in Hemeligen vergangene Woche einen Warnstreik. (Christina Kuhaupt)

Der Kaffeekonzern Jacobs Douwe Egberts (JDE) und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) haben sich in den Tarifverhandlungen geeinigt. Radio Bremen berichtet, dass die rund 400 Mitarbeiter in Bremen rückwirkend ab dem 1. August monatlich 110 Euro mehr bekommen sollen und in einem Jahr weitere 100 Euro pro Monat mehr.

Der Geschäftsführer der NGG Dieter Nickel sagte zu Buten un Binnen, man habe nicht mehr als die Gehaltserhöhung von rund drei Prozent erreichen können. Der Entgelttarifvertrag für die tarifgebundenen Mitarbeiter war im Juni ausgelaufen. Vergangene Woche gab es am Standort in Hemelingen einen Warnstreik.