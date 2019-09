Die deutsche Schiffbauindustrie wird von fünf großen Werftverbünden geprägt. Dazu gehört die Lürssen-Gruppe mit Hauptsitz in Bremen. (Anna Zacharias)

Immer mehr Menschen arbeiten in Norddeutschland bei Werften. Im Land Bremen hat die Beschäftigung in dieser Branche im Vergleich zum Vorjahr bislang um 8,2 Prozent zugenommen, in Niedersachsen liegt das Plus bei 1,7 Prozent. Das geht aus der Schiffbauumfrage der IG Metall Küste unter den Betriebsräten der Werften hervor. Die Gewerkschaft lobt diesen Trend, der vor allem in Mecklenburg-Vorpommern zu beobachten ist. Allerdings fordert die IG Metall einen weiteren Aufbau der Stammbelegschaften und mehr Ausbildungsplätze.

In den norddeutschen Bundesländern zusammen ist die Zahl der Werftbeschäftigten um sieben Prozent auf 18.122 gestiegen. Dafür hat mit einem Plus von 33,8 Prozent insbesondere der Personalaufbau in den Ostsee-Werften gesorgt. Jobmotor ist der malaysische Genting-Konzern in Mecklenburg-Vorpommern, der 2016 für etwa 230 Millionen Euro die MV-Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund gekauft hatte. Dort lässt er Hochsee- und Flusskreuzfahrtschiffe bauen. Zu Genting gehört auch die Bremerhavener Lloyd-Werft. Seit 2017 hat sich die Zahl der Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern auf 4426 mehr als verdoppelt.

Am meisten Werft-Mitarbeiter gibt es in Niedersachsen (5256). Danach kommt Schleswig-Holstein mit 4770 Beschäftigten. Es folgen Mecklenburg-Vorpommern, Bremen (1869) und Hamburg (1801). Für etwa 73 Prozent des Beschäftigungszuwachses hat laut der Umfrage der Passagierschiffbau gesorgt. Die Auslastung liege aktuell beim Großteil der Werften zwischen 80 und 100 Prozent.

„Wir freuen uns über diese weiterhin positive Entwicklung, die vor allem vom Kreuzfahrtschiffbau sowie von Jacht- und Marineaufträgen getragen wird“, sagte Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG Metall Küste. „Sorgen bereitet uns allerdings, dass zahlreiche Werften verstärkt Leiharbeit und Werkverträge nutzen.“ Ein Anteil von über 60 Prozent an Werkvertragsbeschäftigten bei einzelnen Unternehmen sei viel zu hoch. Im Durchschnitt liege die Werkvertragsquote bei 48 Prozent. Der Anteil der Leiharbeit liegt laut der Befragung bei 15 Prozent und ist damit deutlich gestiegen. Im vergangenen Jahr betrug dieser Wert knapp zwölf Prozent. Über 40 Prozent alle Neueinstellungen entfielen auf ehemalige Leiharbeitskräfte.

Die richtigen Rahmenbedingungen

„Um unsere Wettbewerbsfähigkeit auf einem ohnehin schon durch unfaire staatliche Eingriffe stark verzerrten globalen Markt nicht zu gefährden, kommt es auf die richtigen Rahmenbedingungen an“, stellt Reinhard Lüken, Hauptgeschäftsführer des Verbandes für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) im Zusammenhang mit der Schiffbauumfrage klar. „Dazu gehören auch flexible, verlässliche Instrumente des Arbeitsmarktes und hinreichende Spielräume für unternehmerische Eigenverantwortung.“ Zeitarbeit sowie Werk- und Dienstverträge seien unerlässlich, um eine betriebs- und volkswirtschaftlich effiziente Produktion in Deutschland aufrechtzuerhalten.

Zeitarbeit reflexartig als unsicher und prekär zu bezeichnen, verkenne die Realität, sagt der VSM-Hauptgeschäftsführer. Mitarbeiter von Zeitarbeitsfirmen seien ein kleiner, aber unverzichtbarer Teil der Schiffbauindustrie. „Zeitarbeit bietet ein Sprungbrett in die Festanstellung und Unternehmen können durch sie Auslastungsschwankungen abfedern.“ Zeitarbeit sichere damit auch Stammarbeitsplätze. Und Werk- und Dienstverträge seien aufgrund zunehmender Spezialisierung aus einer arbeitsteiligen Wirtschaft nicht mehr wegzudenken. „Sie sind seit Jahrzehnten das Markenzeichen der deutschen Wirtschaft und eine Grundlage ihrer Stärke.“

Die IG Metall fordert außerdem mehr Ausbildungsplätze auf den Werften. Laut der Befragung ist die Ausbildungsquote von 6,2 Prozent im Jahr 2018 auf 5,9 Prozentpunkte weiter gesunken. Auch der Anteil an Dualstudierenden sei zurückgegangen. Geiken forderte Arbeitgeberverbände und Bundesregierung deshalb auf, gemeinsam mit der Gewerkschaft die maritime Bildungsoffensive zu starten, die auf der 11. Nationalen Maritimen Konferenz (NMK) in Friedrichshafen vereinbart worden ist. „Nur wer ausreichend ausbildet, sichert die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und der Schiffbaubranche insgesamt“, so der Gewerkschafter.

„Die Beschäftigtenzahlen auf deutschen Werften sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen“, so Verbands-Geschäftsführer Lüken. Dies spiegele die erfolgreiche Strategie des deutschen Schiffbaus wieder, sich durch innovative Technologien und Prozesse in den High-End Märkten als gefragte Hersteller zu etablieren. „Wir wissen, dass dieser Erfolg wesentlich auf exzellent ausgebildeten Fachkräften beruht und sind deshalb in der Aus- und Fortbildung stark engagiert.“

Verstärkter Wettbewerb um Fachkräfte

Der Wettbewerb um Fachkräfte und talentierten Nachwuchs habe sich in Deutschland deutlich verstärkt, so Lüken. Es sei deshalb wichtig, dass der Schiffbau positiv positioniert werde. „Darum bemühen sich die Industrie und auch der VSM nach Kräften.“ Die Kritik der IG Metall sei insofern wenig konstruktiv und im Sinne einer positiven öffentlichen Wahrnehmung sogar kontraproduktiv.

Geprägt wird der deutsche Werftenmarkt weiterhin von fünf großen Unternehmensgruppen: Thyssen-Krupp-Marine-Systems, der Meyer-Werft, Genting, der Bremer Lürssen-Gruppe und German Naval Yards. Knapp 80 Prozent der Beschäftigten arbeiten an Standorten dieser Werftengruppen. An der 28. Schiffbauumfrage der IG Metall beteiligten sich Betriebsräte von 39 Werften mit insgesamt 18.122 Beschäftigten.