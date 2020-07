Bremen/Friedrichshafen. Auf den ersten Blick hat die Stadt Bremen bei ihren Eigenbetrieben aufgeholt, wenn es um Frauen in Führungspositionen geht. Eine aktuelle Studie der Zeppelin Universität Friedrichshafen zeigt, dass in der Hansestadt knapp 29 Prozent der Managementpositionen in den kommunalen Unternehmen von Frauen besetzt sind. 2019 waren es noch 25 Prozent. Die Realität sieht aber anders aus, wie der Studienverfasser Ulf Papenfuß erläutert, der an der Uni der Leiter des Lehrstuhls für Public Management & Public Policy ist: "In Bremen hat sich die Anzahl an Top-Managementpositionen reduziert. Dies hat zur Folge, dass sich der Anteil weiblich besetzter Top-Managementpositionen erhöht hat, obwohl keine zusätzliche Frau in das Top-Management eingetreten ist."

Bremerhaven steht schlechter da

Bremerhaven hat sich sogar verschlechtert. Demnach gibt es bei den 17 kommunalen Unternehmen in der Führungsetage von 20 Personen insgesamt drei Frauen. Vor einem Jahr war es noch eine Frau mehr. Damit liegt der Frauenanteil hier bei 15 Prozent. Laut Koalitionsvertrag will die rot-grün-rote Landesregierung die Zahl der Chefinnen in ihren Eigenbetrieben nach oben schrauben. Im Koalitionsvertrag aus dem vergangenen Jahr liest sich das so: „Wir werden Frauen beim Durchbrechen der „gläsernen Decke“ zu Führungspositionen unterstützen. Dazu werden wir mit den öffentlichen Unternehmen Zielvereinbarungen schließen und diesen Aspekt auch bei den Zielen für die flexiblen Gehaltsbestandteile der Führungskräfte verankern.“

Im Vergleich mit anderen Bundesländern steht Bremen gut da und landet auf dem zweiten Platz. Niedersachsen befindet sich dagegen auf dem drittletzten Platz mit einem Anteil von 13 Prozent. Die meisten Frauen in der Chefetage der kommunalen Unternehmen hat das Land Berlin. Hier liegt der Anteil bei knapp 36 Prozent. Schlusslicht ist Rheinland-Pfalz mit 10,3 Prozent.

Frauenanteil bei Neubesetzungen liegt bei 22 Prozent

Der Bundesdurchschnitt liegt bei 19,7 Prozent. Verglichen mit dem Frühjahr 2019 ist der Anteil damit geringfügig um 0,4 Prozentpunkte gestiegen. In absoluten Zahlen sind demnach von 2196 Führungspositionen 432 mit Managerinnen besetzt. „Besonders bemerkenswert sind hier zwei Aspekte: Auch in der Gruppe der Neubesetzung von vakanten Positionen liegt der Frauenanteil nur bei 22 Prozent. Bei einigen Städten wurden aber Anstiege bei der Repräsentation erreicht, in vielen weiteren stagniert die Repräsentation oder ist sogar zurückgegangen“, erläuterte der Leiter der Studie, Ulf Papenfuß.

Auch der Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Ingbert Liebing, sieht nach wie vor Nachholbedarf: „Uns ist bewusst, dass dies ein Prozess ist. Viele kommunale Unternehmen sind hier bereits auf einem guten Weg und nehmen die Aufgabe an: Mehr Frauen und diverse Führungsteams werden gefördert – Nachzügler müssen jetzt handeln." Ziel müsse sein, noch gezielter Frauen zu fördern und für Führungspositionen zu gewinnen, systematisch zu entwickeln und auch zu halten.

Offenbach ist Spitzenreiter

Im Städtevergleich war der Studie zufolge der Spitzenreiter erneut die hessische Stadt Offenbach mit einem Frauenanteil von 56,5 Prozent in den Topetagen kommunaler Firmen. In den Unternehmen der Städte Flensburg, Heidelberg, Neunkirchen und Bitterfeld-Wolfen gab es den Angaben zufolge im Untersuchungszeitraum März und April 2020 dagegen keine weiblichen Führungskräfte. Unmittelbar vor diesen Schlusslichtern befindet sich Osnabrück auf dem fünftletzten Platz und einem Frauenanteil von 3,6 Prozent.

Insgesamt liegen zehn der 14 Städte mit mehr als 30 Prozent weiblich besetzter Top-Managementpositionen in Ostdeutschland. „Insgesamt zeigt sich demnach weiterhin ein deutliches Gefälle zwischen Ost und West, das sich aber im Vergleich zu den Vorjahren weiter verringert hat“, heißt es in der Studie.

Aus Sicht der Forscher unterstreicht die jüngst vom Bundeskabinett beschlossene erste ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie die Bedeutung des Themas. Zu den Zielen der Strategie gehört zum Beispiel, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern oder die Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen gerechter zu verteilen. Die Gleichstellung von Männern und Frauen soll künftig in allen Gesetzen und Förderprogrammen des Bundes stärker berücksichtigt werden. Die EU strebt außerdem einen Frauenanteil von 40 Prozent an.

1469 Unternehmen verglichen

Die Autoren der Studie, Ulf Papenfuß und Christian Arno Schmidt, haben für ihre Analyse 1469 öffentliche Unternehmen wie Stadtwerke oder Krankenhäuser in 69 Städten untersucht. Verglichen wurden Stadtstaaten, Landeshauptstädte und die vier größten Kommunen je Bundesland. Die Forscher weisen darauf hin, dass in Bundesländern, in denen es kaum große Städte gibt, vergleichsweise viele kleinere Kommunen mit wenigen Unternehmen analysiert wurden.

Gleichzeitig ist Ulf Papenfuß und seinem Team als ein besonderes Fazit aufgefallen, dass bei der Zahl der Frauen in den Topetagen kommunaler Unternehmen vor allem die Bereiche vorankommen, die in der Corona-Pandemie von Bedeutung sind. Die Auswertung zeigte, dass der Anteil weiblicher Führungskräfte in 69 größeren Städten im Bereich Gesundheit und Soziales im Schnitt bei gut 33 Prozent und in Krankenhäusern bei gut 25 Prozent liegt. Bei Stadtwerken und Unternehmen der Abfallwirtschaft ist ein leichter Anstieg bei der Frauenrepräsentation im Top-Management festzustellen. Hier liegt der Anteil bei mehr als neun Prozent. Bei der Bremer Stadtreinigung besteht die Führungsriege auf der ersten, zweiten und dritten Ebene bei mehr als 50 Prozent.

Noch ein Aspekt fiel auf: Frauen sind überwiegend häufiger in den Top-Managementorganen kleiner Unternehmen tätig. Bei den größten Unternehmen war der Anteil mit knapp 16 Prozent am geringsten.