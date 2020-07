Auf der Lloyd-Werft in Bremerhaven gibt es mehrere Mitarbeiter, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. (Ingo Wagner)

Ein Mitarbeiter einer Partnerfirma der Bremerhavener Lloyd-Werft wurde bei der Einreise in sein Heimatland positiv auf das Coronavirus getestet. Wie die Stadt Bremerhaven am Freitag mitteilte, war die Werft bereits am Montag darüber informiert worden. Daraufhin hat die Lloyd-Werft in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem zuständigen Werksarzt entschieden, alle rund 70 Kollegen dieses Mitarbeiters vorbeugend in häusliche Quarantäne zu schicken. Außerdem wurden für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Corona-Tests angeordnet. Die Testergebnisse haben ergeben, dass sich drei weitere Mitarbeiter der Partnerfirma mit dem Coronavirus infiziert haben. Erst nach einem zweiten Test, der nach sechs Tagen durchgeführt wird und negativ ausfallen muss, dürfen die Mitarbeiter wieder auf der Werft ihre Tätigkeiten aufnehmen.

Darüber hinaus wurden am Freitagmorgen gegen 6 Uhr zu Schichtbeginn bei allen anderen rund 450 Mitarbeitern, die am Neubau der Werft beteiligt sind, Corona-Tests durchgeführt. Die Testergebnisse liegen spätestens am kommenden Montag vor. Die Verantwortlichen rechnen aber bereits im Laufe des Tages mit ersten Resultaten. „Aufgrund des schnellen Handelns der Lloyd-Werft in Verbindung mit dem Werksarzt und dem Bremerhavener Krisenstab, habe ich die Hoffnung, dass ein großes Cluster ausbleibt“, so der Leiter des Krisenstabes und der Leiter des Gesundheitsamtes, Ronny Möckel. Die Unterkünfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bremerhaven wurden durch das Gesundheitsamt besichtigt. Um eine weitere Ausbreitung in den jeweiligen Haushalten zu verhindern, befinden sich die infizierten Mitarbeiter zusammen in einer Wohnung.