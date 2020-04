Cuxhaven/Bremen. Die MS „Astor“ liegt seit ein paar Tagen in Bremen im Neustädter Hafen, am Dienstagmorgen hat die „Mein Schiff 3“ in Cuxhaven festgemacht. Durch die Corona-Pandemie ist das Kreuzfahrtgeschäft zum Erliegen gekommen. Und das bringt die Schiffe an sehr unübliche Anlegestellen. Denn die schwimmenden Hotels sind wegen Einreisebeschränkungen auch nicht mehr in jedem Hafen willkommen. Doch irgendwo müssen die Schiffe „geparkt“ werden, oder sie müssen Proviant für ihre Besatzungen aufnehmen. Wo die Schiffe liegen, wird außerdem durch die Höhe der Liegekosten beeinflusst.

Bislang größtes Kreuzfahrtschiff

Die etwa 300 Meter lange „Mein Schiff 3“ der Reederei Tui Cruises ist das größte Kreuzfahrtschiff, das bislang am Anleger Steubenhöft in Cuxhaven festgemacht hat. Voraussichtlich gibt es diesen seltenen Anblick noch bis zum Wochenende. Dann fährt die „Mein Schiff 3“ zu ihrem Warteliegeplatz in die Nähe von Wangerooge. Dort liegen bereits ein paar Kreuzfahrtschiffe auf Reede, etwa die „Mein Schiff 4“, die „Mein Schiff 6“ und die MS „Hamburg“, Deutschlands kleinstes Hochseekreuzfahrtschiff vom Bremer Veranstalter Plantours.

Die „Mein Schiff 3“ bunkert in diesen Tagen unter anderem Proviant. Ein weiterer Grund des ungewöhnlichen Liegeplatzes: Ein Teil der Besatzung wird das Schiff verlassen, und zwar nicht nur Seeleute von der „Mein Schiff 3“, die als eine Art Sammeltaxi zuvor eingesetzt wurde. Auf ihrer Rückreise nach Deutschland hatte die „Mein Schiff 3“ zunächst auf den Kanarischen Inseln Besatzungsmitglieder weiterer Schiffe des Unternehmens aufgenommen, in den Tagen danach auch von den Schwesterschiffen „Mein Schiff 4“ und „Mein Schiff 6“. Nach unbestätigten Angaben soll einem Teil der insgesamt etwa 3000 Crewmitglieder, die an Bord sind, eine Rückreise in ihre Heimatländer ermöglicht werden. Zunächst sollen rund 500 Personen per Charterflugzeug oder Bus die Heimreise antreten. Für die Crew an Bord der „Mein Schiff 3“ sind die Restaurants und Bars sowie das Pooldeck geöffnet. Kostenloses Internet an Bord soll den Kontakt nach Hause erleichtern. „Wir bedanken uns für die hervorragende Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden“, sagt Wybcke Meier, Vorsitzende der Geschäftsführung von Tui Cruises. Nur so gelingt es, der Besatzung eine Rückreise in ihre Heimatländer zu ermöglichen. „Als bedeutender niedersächsischer Hafenstandort war es für Stadt und Landkreis Cuxhaven selbstverständlich, großen Teilen der Crew an Bord der ,Mein Schiff 3‘ die ersehnte Heimreise in engem Zusammenwirken aller beteiligten Dienststellen unter Beachtung aller gesundheits- und sicherheitsrelevanten Erfordernisse insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Krise zu ermöglichen“, erklärten Oberbürgermeister Uwe Santjer und Landrat Kai-Uwe Bielefeld.

Eine Werft für die MS „Hamburg“

Dass die MS „Hamburg“ auch auf Reede vor Wangerooge liegt, hat einen anderen Grund: Für das Kreuzfahrtschiff wird eine passende Werft gesucht. Die MS „Hamburg“ hat bereits einen geplanten Werftaufenthalt in Lissabon hinter sich, bevor sich das Schiff von Portugal in Richtung Norden aufgemacht hatte. In Lissabon erfolgten die Wartungs- und Klassearbeiten, die ähnlich dem Tüv für Autos vorgeschrieben sind. Der ursprünglich auch für den Werftaufenthalt in Portugal geplante Einbau von elektrisch absenkbaren Panoramafenstern und die Umgestaltung der öffentlichen Räume an Bord konnten allerdings nicht umgesetzt werden.

Der Grund dafür sind die Folgen der Corona-Pandemie: Während die notwendigen Materialien für die Umbauarbeiten größtenteils bereits an Bord sind, konnten die Mitarbeiter der Spezialfirmen für den Einbau wegen der aktuellen Reisebestimmungen nicht nach Portugal einreisen. Zudem hätten Quarantäne-­Vorschriften zu zusätzlichen zeitlichen Verzögerungen geführt, teilt die Reederei mit. Deshalb hat Plantours Kreuzfahrten entschieden, das Schiff zwischenzeitlich im Norden Europas zu positionieren, um gegebenenfalls hier die Modernisierungen erfolgen zu lassen und anschließend Kreuzfahrten ab oder bis Deutschland anbieten zu können.