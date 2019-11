Anett Nosters Torten sind alles andere als gewöhnlich. (Kuhaupt)

Anett Nosters Traum ist 40 Quadratmeter groß: ein Holztisch mit rosa Läufer, in einer alten Teekanne stecken Blumen, dazu Blümchenvorhänge. Hinter dem Tresen aus dunklem Holz geht es weiter in die Küche, das Herz des White Rabbit Tea Rooms. So heißt Nosters Café. Doch dieser Traum ist bald vorbei. Noster wird ihren Laden in einer Woche schließen.

Alles begann 2011: Noster hatte Anglistik studiert, war danach Projektmanagerin, ehe sie sich selbstständig machte. Am Anfang mietet sie sich in eine professionelle Küche ein, um dort ihre Torten und Kleinigkeiten für Veranstaltungen wie Firmenfeiern, Geburtstage und Hochzeiten herzustellen. Ein Jahr später kommt der Team Room hinzu, Nosters Café mit eigener Küche im Viertel.

All das erzählt sie an einem Montag im Oktober in ihrem Geschäft. Vor ihr liegen die Briefe, die ihr Leben verändert haben und dafür sorgen, dass die 42-Jährige das White Rabbit schließen wird.

Nosters Café läuft nach der Gründung gut. Sie ist motiviert, weiß, wie man Torten backt, kennt Zutaten und Techniken. Das Problem: Sie ist keine Konditormeisterin. Lange Zeit hat das auch keine Rolle gespielt. Während ihrer Gründungsphase hat sie sich beraten lassen. Hat mit Begin gesprochen, der Bremer Beratungsstelle für alle, die gründen wollen, mit der Handelskammer, der Handwerkskammer. Niemand habe widersprochen, niemand etwas gegen ihre Pläne einzuwenden gehabt. Unterlagen von damals zeigen: Noster wurde mitgeteilt, dass sie für ihr Projekt keine Meisterin sein muss.

Torten als Kunstwerke

Immer mehr Kunden kommen mittlerweile zu Noster, wollen Torten. Die seien alles andere als normal, sagt sie. Keine Schwarzwälder Kirsch, kein Frankfurter Kranz. „Ich habe mich schon immer für das Berufsbild des Cake Artists interessiert“, sagt Noster. Eine Berufsbezeichnung, die es im Ausland gebe, in Deutschland hingegen nicht. Cake Artists betrachten Torten als Kunstwerke, arbeiten mit ganz anderen Techniken, Airbrush-Pistolen etwa. Auch Nosters Torten fallen auf: Manche sind mit einem Sportwagen verziert, auf anderen thront eine Berglandschaft. „Die Leute wollen sich in den Torten wiederfinden und bei einem besonderen Anlass nichts aus dem Katalog haben.“ Dafür zahlten sie auch gerne 100 Euro oder mehr.

Im Februar 2017 dann die Nachricht, die Nosters Traum erstmals ins Wanken bringt: Die Handwerkskammer Bremen fordert sie auf, sich in die Handwerksrolle einzutragen. In diesem Verzeichnis muss jeder stehen, der Inhaber einer Firma eines zulassungspflichtigen Handwerks ist. Voraussetzung ist in der Regel ein Meisterbrief. Wer eine Tischlerei hat, muss Tischlermeister sein. Und wer eine Konditorei hat, der muss eben Konditormeister sein. Trifft das auch auf Noster zu?

Die 42-Jährige wundert sich: Während der Gründung habe sie bei der Handwerkskammer nachgefragt. Damals sei die Auskunft gewesen, dass sie als Caféinhaberin und Tortenproduzentin der Gastronomie angehöre; die Handelskammer sei zuständig. Als Noster den Mitarbeiter der Handwerkskammer später darauf anspricht, sei die Antwort lapidar gewesen: Da sei wohl etwas durchgerutscht.

Kammer und Noster wollen sich aber einigen: Schließlich geht es um ihre Existenz. Wenn Noster eine Gesellenprüfung als Konditorin ablege, könne sie einen Ausnahmeantrag stellen, um in die Handwerksrolle zu kommen. Sie meldet sich zur Prüfung an, lernt innerhalb weniger Monate alles, was eine Konditorgesellin wissen muss, besteht mit „gut“. Sie gibt den Ausnahmeantrag bei der Handwerkskammer ab. Der zuständige Referent verabschiedet sie mit den Worten „Eigentlich geht so was ja nicht, aber bei Ihnen sieht es ja ganz gut aus“, erzählt Noster. Danach hört sie nichts mehr von der Kammer. Sie geht davon aus, dass alles geregelt sei.

Im August dieses Jahres kommt dann die nächste Post – von einer Anwaltskanzlei aus Hannover. Sie schickt eine Abmahnung im Auftrag der Kreishandwerkerschaft Hannover. Noster sei nicht in der Handwerksrolle eingetragen, heißt es in dem Schreiben.

Noster arbeitet illegal

Ein Fehler, denkt die Café-Betreiberin. Sie fragt bei der Bremer Handwerkskammer an, möchte eine Bestätigung der Eintragung. Dann der Schock: „Da hier weder ein Antrag auf Eintragung in die Handwerksrolle vorliegt noch die Eintragungsvoraussetzungen von Ihnen nachgewiesen wurden, kann eine Eintragung in die Handwerksrolle für Sie mit dem Konditoren-Handwerk nicht bestätigt werden“, schreibt der Referent von damals. Noster, so sieht es aus, arbeitet illegal.

Selbst wenn der Fall doch noch gut für sie ausgehen sollte: Noster wird das White Rabbit schließen. Am 24. November ist alles vorbei. Sie hat keine Lust mehr, sich mit den Behörden zu streiten, vermisst den Rückhalt der Handwerkskammer. Sie fragt sich: „Warum ist eine Instanz, die letzten Endes über die Existenz anderer entscheidet, nicht zur schriftlichen Dokumentation von Gesprächen verpflichtet?“

Noster ist nicht die einzige, die abgemahnt wurde. Rund fünf Schreiben seien nach Bremen gegangen, etliche auch in Niedersachsen verschickt worden. Auch eine Tortenbäckerin aus dem Bremer Umland hat Post von einem Anwalt bekommen, weil sie keine Konditormeisterin sei, erzählt sie dem WESER-KURIER. Ihren Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen. Aktuell hofft sie noch, dass sie weitermachen kann.

Beide Frauen haben sich beim Berufsverband unabhängiger Handwerkerinnen und Handwerker in Verden gemeldet. Er sieht die Meisterpflicht für selbstständige Handwerker kritisch – und kennt mehrere Fälle, in denen Abmahnungen verschickt wurden. Häufig hätten die Betroffenen aus ihrem Hobby einen Beruf gemacht. „Doch der Meisterzwang ist gnadenlos“, sagt Vorstand Jonas Kuckuck. Von der Politik immer geforderte Existenzgründungen würden so unattraktiv gemacht.

Bremer Handwerkskammer stellt den Fall anders dar

Die abmahnende Kreishandwerkerschaft in Hannover will sich auf Anfrage zu dem Fall nicht äußern, weil es sich um ein laufendes Verfahren handle. Die Bremer Handwerkskammer stellt ihn anders dar. Man habe sich mit Anett Noster darauf geeinigt, den Ausnahmeantrag erst einmal nicht weiter zu verfolgen. Stattdessen sollte sie Tortenherstellung nur nebenbei machen – als Hilfshandwerk für ihr Café. Dann müsse sie sich auch nicht in die Handwerksrolle eintragen. Der Antrag sei dementsprechend abgeheftet worden. „Wenn sich an der Ausgangslage in der Zwischenzeit etwas ändert, muss natürlich auch eine neue Lösung gefunden werden“, sagt der zuständige Kammer-Mitarbeiter – etwa wenn es, wie bei Noster, mehr um die Tortenproduktion gehe und nicht so sehr ums Café.

Dass die 42-Jährige jetzt abgemahnt wurde, findet er allerdings nicht gut. „Ich bezweifle, dass das Vorgehen der Kreishandwerkerschaft der richtige Weg ist“, sagt er. Warum habe diese nicht erst das Gespräch gesucht – sowohl mit der Kammer als auch mit Noster?

Im White Rabbit sind nun die letzten Tage angebrochen. Stammkunden kämen nochmal vorbei, um ein Stück Kuchen zu essen oder um zu plaudern. Auch die letzte Hochzeitstorte hat Noster schon gemacht. Für eine gute Freundin, die sie seit dem ersten Tag ihrer Selbstständigkeit begleitet hat. „Das“, sagt sie, „war ein sehr schöner Abschluss.“

Zur Sache

Die deutsche Meisterpflicht

Wer sich in Deutschland als Handwerker selbstständig machen will, muss in der Regel einen Meisterbrief vorweisen. Er soll eine hohe Qualität der Arbeit garantieren. Kritiker sehen darin aber eine unnötige Beschränkung. 2004 wurde die Pflicht für einige Gewerke abgeschafft, dieses Jahr aber wieder eingeführt.