Pkw-Produktion im Daimler-Werk Sindelfingen. (dpa)

Der Autohersteller Daimler wird sein SUV-Modell GLC in Zukunft auch im Stammwerk Sindelfingen produzieren. Das teilte der Konzern am Montag mit. Ab dem Jahr 2022 sollen Fahrzeuge dieser Klasse dort vom Band laufen. Weitere Produktionsstandorte sind Bremen, Peking und das finnische Uusikaupunki, wo der Kooperationspartner Valmet für Daimler Autos der Modellreihe fertigt. Der Standort Bremen steuert im weltweiten Produktionsverbund als sogenanntes Lead-Werk die Produktion des GLC.

Mit dem Erweiterung der Modellpalette in Sindelfingen könne Daimler „optimal auf die hohe Nachfrage unserer Kunden reagieren“, sagte Markus Schäfer, Bereichsvorstand von Mercedes-Benz Cars. Die sogenannten „Sport Utility Vehicles“ (SUV) sind im Automarkt nach wie vor eine der beliebtesten Fahrzeugklassen. Seit Markteinführung im Jahr 2008 hat Daimler vom GLK und dem Nachfolge-Modell GLC nach eigenen Angaben bereits mehr als 1,5 Millionen Autos verkauft. Die größten Stückzahlen setzte der Konzern in China, den Vereinigten Staaten und in Deutschland ab.

„Dass wir hier künftig auch den GLC produzieren, ist eine sehr gute Nachricht für den Standort Sindelfinden“, sagte Ergun Lümali, Vorsitzender des dortigen Betriebsrats. Zuletzt hatte Daimler Investitionen in das dortige Werk im Umfang von 2,1 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Auch Elektroautos der neuen Modellfamilie EQ, deren Produktion in diesem Jahr in Bremen starten soll, werden künftig in Sindelfingen gebaut. Zudem ist eine Batteriefertigung an dem Standort geplant.