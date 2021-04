Arbeitgeber und IG Metall Küste haben sich darauf geeinigt, den Tarifabschluss aus Nordrhein-Westfalen zu übernehmen. (Marihan Murat/DPA)

Die Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie erhalten statt einer Lohnerhöhung im nächsten und übernächsten Jahr Einmalzahlungen. In diesem Jahr bekommen sie eine Corona-Beihilfe in Höhe von 500 Euro. Der Arbeitgeberverband Nordmetall und die IG Metall Küste verständigten sich am Freitag in Hamburg auf die Übernahme des Pilotabschlusses der nordrhein-westfälischen Metall- und Elektroindustrie.

Die Einmalzahlung 2022 betrage 18,4 Prozent des monatlichen Bruttogehalts. Von 2023 an steige die Zahlung auf 27,6 Prozent eines Monatsentgelts. Der Tarifvertrag läuft vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien bis Ende September 2022 und betrifft rund 140 000 Metaller in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestniedersachsen und Schleswig-Holstein. In Bremen sind es gut 25.000 Beschäftigte.